Natalia Jiménez muestra a detalle su icónico vestido de novia diseñado por Benito Santos e inspirado en México, ¿cuánto costó?

Las bodas fueron las grandes protagonistas de este fin de semana y aunque la de Sofía Castro se robó toda la atención con sus más de 500 invitados, no fue la única novia en llegar al altar en nuestro país, ya que la cantante española Natalia Jiménez también contrajo nupcias en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde pasó una romántica noche junto a su ahora esposo y los seres queridos que los acompañaron en el gran día. Aunque ya te habíamos contado cómo se vivió la lujosa celebración, poco a poco surgen más detalles de esta boda y ahora fue la cantautora quien habló sobre su vestido de novia.

En una entrevista con la revista Hola USA, la famosa de 42 años mostró a detalle su icónico y glamuroso vestido de novia que además de elementos clásicos como el corte princesa y un resplandeciente color blanco, combinó con otros elementos inspirados en México y con los que resaltó el amor que le tiene a nuestro país. De acuerdo con la cantante, lo anterior no fue lo único con lo que ella al igual que muchos otros extranjeros dejaron claro que los mexicanos nacen donde les da la gana, pues también eligió un bonito diseño hecho por Benito Santos, uno de los diseñadores mexicanos más queridos y que ha vestido a una larga lista de celebridades.

"Un verdadero sueño diseñado por mi querido @benitosantosoficial con detalles inspirados en mi bello y amado México", escribió Natalia Jiménez en su cuenta de Instagram para compartir su look nupcial de la mano de la famosa revista. Allí se aprecian algunos de los icónicos detalles de esta pieza digna de una novia enamorada de lo clásico; sin embargo, no fue lo único con lo que deslumbró, pues también llevó un elegante y largo velo, así como un ramo de flores de colores y perlas en el collar y aretes, demostrando que lejos de las supersticiones de esta piedra, es una de las apuestas más elegantes para las novias.

Aunque esta pieza hecha a medida por el diseñador mexicano Benito Santos fue el que más deslumbró gracias a que la famosa española lo usó en la ceremonia religiosa, al igual que muchas otras novias no dudó en cambiarse de look y así lucir otras piezas igual de icónicas, mismas que también fueron obra del mismo creador. Hasta el momento no se ha revelado el precio de las glamurosas prendas que llevó la cantante en su boda con su mánager Arnold Hemkes; sin embargo, los precios de diseños como estos pueden superar los 30 mil pesos mexicanos.

Natalia Jiménez deslumbra con un elegante vestido de novia blanco inspirado en México

A través de su cuenta oficial de Instagram, Natalia Jiménez compartió un reel tomado por la revista Hola USA donde se le ve frente a un lago de Guadalajara, donde se celebró una boda al aire libre, posando muy sonriente para lucir su icónico vestido blanco con el que le dio el "sí, acepto" a su mánager Arnold Hemkes. El diseño, según reveló la artista española, fue confeccionado a medida por el diseñador mexicano Benito Santos.

En su revelación, la intérprete aseguró que el diseño no sólo está hecho por manos mexicanas, sino que está inspirado en México como una muestra de su amor hacia nuestro país. En lo que respecta al diseño, destaca un corte princesa con una enorme falda de tul ampona, un corsé ajustado para definir una cintura pequeña y unas mangas de campesina que caen sobre los brazos y dejando así al descubierto los hombros.

Para completar este look nupcial, Natalia Jiménez apostó por un blanco velo, el cabello recogido y un maquillaje que resalta su belleza; mientras que para las joyas se olvidó de las supersticiones y dejó atrás la idea que las perlas son un adelanto de las lágrimas en el matrimonio y las usó en un discreto collar y elegantes aretes colgantes. Por supuesto, la cantante no terminó con esta combinación, sino que también sorprendió con otro look de novia más glamuroso y fiel al estilo que le vemos en el escenario.

Este fue el segundo look de la novia. (Foto: IG @benitosantosoficial)

El segundo diseño, también hecho a medida por el diseñador Benito Santos, destaca por ser holgado y con una combinación de satín y transparencias; el corte llama la atención por ser asimétrico y con una manta tipo túnica sobre el brazo izquierdo. El diseño holgado también se convierte en una apuesta elegante gracias al uso de plumas blancas. De esta manera la cantante se robó todas las miradas el día de su boda.

