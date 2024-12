Dónde ver “Last Christmas”, película que recuerda al fallecido cantante George Michael

Los maratones en diciembre siempre incluyen películas navideñas porque reflejan todo lo que es característico de esta temporada. Las comedias románticas lideran el top de las opciones en las plataformas de streaming que siguen ganando usuarios debido a sus catálogos que incluyen diversos contenidos.

Una cinta que se está posicionando como una de las nuevas favoritas para esta temporada es “Last Christmas” cuyo nombre completo es “Last Christmas: otra oportunidad para amar”. Los protagonistas son la actriz británica Emilia Clarke, de 38 años de edad, y el actor británico- malayo Henry Golding, de 37 años.

La cinta, dirigida por Paul Feig, se estrenó en diciembre de 2019 y casi de inmediato ganó popularidad porque tiene un “ingrediente” estrella: George Michael. El cantante y compositor británica falleció a los 53 años de edad el 25 de diciembre de 2016, pero es parte del largometraje porque desde el título hasta el soundtrack se incluye uno de sus principales éxitos musicales: “Last Christmas”. Lanzó está canción en 1984 cuando todavía era parte del dúo Wham! en el que colaboró con el cantante y músico Andrew Ridgeley.

La canción es parte de la cultura pop y es un clásico navideño, como sucede con “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, quien lanzó este boom musical en diciembre de 1994. Ha sido interpretada por diversos artistas, como la misma Emilia Clarke, quien dio muestra de su talento como cantante en “Last Christmas: otra oportunidad para amar”.

En estas plataformas puede ver “Last Christmas”, película protagonizada por Emilia Clarke

Hay tres servicios de streaming que incluyen en su catálogo “Last Christmas” que sí o sí tiene que ser parte de los maratones de películas en diciembre. Estas plataformas son Apple TV, Max y Prime Video, que son de las principales en la actualidad.

En general, las sinopsis detallan que la película protagonizada por Emilia Clarke y Henry Holding presenta la historia de Kate, quien es una mujer que no cuida de ella porque siente que perdió su esencia luego de que le realizaran un trasplante de corazón. En medio de este luto que hace que su vida sea un caso, Kate trabaja como elfo de Santa Claus en una tienda de ornamentos y conoce a Tom, con quien guarda un vínculo que ignora.

