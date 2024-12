Chiquis rompe el silencio y revela los malos tratos de su tía Rosie Rivera desde que era niña: "nunca me ha querido"

Desde hace tiempo, los conflictos familiares de la familia Rivera han sido protagonistas de varias portadas de revistas y diarios internacionales. Recientemente, en su reality show, Chiquis hizo fuertes revelaciones que han encendido nuevamente la atención, especialmente por sus declaraciones sobre los supuestos malos tratos de su tía Rosie Rivera. Y es que, la también llamada “Abeja Reina” decidió hablar abiertamente sobre el resentimiento que, asegura, Rosie ha mostrado hacia ella desde que era una niña.

Estas declaraciones han dado un giro a todo lo que ha sucedido desde la muerte de Jenni Rivera, pues pocos se habían cuestionado el lazo entre la primogénita de “La Diva de la banda” y Rosie. Y es que, Chiquis afirma que este desprecio no solo afectó su infancia, sino que también jugó un papel crucial en los conflictos que tuvo con su madre, Jenni Rivera, antes de su trágica muerte en 2012. “Ella nunca me ha querido”, declaró la cantante, en un momento de gran emotividad.

De acuerdo con Chiquis, los problemas con su tía Rosie comenzaron desde que ella era una niña. La cantante sugiere que Rosie no logró manejar bien la atención que Jenni Rivera le dedicaba a su primogénita tras su nacimiento. Esta dinámica, según Chiquis, generó un resentimiento que nunca se resolvió. “Rosie siempre quiso ser el centro para mi mamá, pero eso cambió cuando yo llegué”, reveló.

El distanciamiento entre ambas se intensificó tras la muerte de Jenni Rivera. En ese momento, Rosie asumía un rol clave en el manejo del legado de la cantante, lo que incrementó las tensiones familiares. Chiquis asegura que Rosie utilizó su influencia para alejar a otros miembros de la familia, como su tío Juan Rivera, quien también terminó distanciado de ella.

Uno de los puntos más delicados en el relato de Chiquis es la participación de Rosie en el distanciamiento que tuvo con su madre. Antes del accidente que terminó con la vida de Jenni Rivera, madre e hija habían tenido serios desacuerdos derivados de rumores sobre una supuesta relación entre Chiquis y Esteban Loaiza, ex pareja de Jenni. Aunque ambos lo negaron rotundamente, el conflicto marcó los últimos años de su relación.

Según Chiquis, Rosie fue un obstáculo para la reconciliación. La cantante compartió que intentó hablar con su madre, pero Rosie le decía que Jenni “aún no estaba lista”. Sin embargo, otros cercanos a la familia aseguran que Jenni pensaba que su hija no tenía interés en acercarse.

“Yo le decía a Rosie, que era la persona que estaba en medio, ‘quiero hablar con mi mamá’ (y ella me respondía) ‘tu mamá aún no está lista’. Otras personas me dicen, como mi amiga Vanessa, que mi mamá decía que tú no la estabas buscando, que no querías hablar con ella”. Dijo Chiquis