Alejandra Guzmán habla por primera vez sobre su proceso de duelo y rompe en llanto al recordar a Silvia Pinal

La partida de Silvia Pinal, la última diva del Cine de Oro Mexicano, el pasado 28 de noviembre de 2024, dejó un vacío imborrable en el mundo del espectáculo y en el corazón de México. Su fallecimiento se dio después de una larga hospitalización en Ciudad de México y éste marcó el final de una era y el inicio de un periodo de duelo para su familia, especialmente para su hija, la icónica rockera Alejandra Guzmán.

Silvia Pinal, nacida el 16 de septiembre de 1931 en Ciudad de México, trascendió la etiqueta de "actriz" para convertirse en un ícono cultural. Su trayectoria abarcó décadas, desde la época dorada del cine mexicano hasta producciones televisivas y teatrales. Trabajó con directores de renombre internacional como Luis Buñuel; pero además de su éxito en el cine, Pinal incursionó en la televisión, el teatro e incliso la política.

Fue así como a dos semanas de su muerte, Alejandra abrió su corazón en una emotiva entrevista con Alan Tacher en el programa matutino "Despierta América" de Univision, revelando detalles íntimos sobre el proceso de duelo, la reconciliación familiar y el legado de su madre, misma que seguirá viva en cada uno de los corazones que la conocieron en las diferentes etapas de su vida y el espectáculo.

La entrevista de Alejandra Guzmán en "Despierta América" ofreció una mirada íntima al duelo que vive la familia Pinal tras la pérdida de su matriarca. Con la voz entrecortada y visiblemente emocionada, Alejandra compartió detalles sobre los últimos momentos de su madre y el impacto que su partida ha tenido en su vida, pero uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue la mención de su hija, Frida Sofía, pues la cantante reveló que la muerte de su madre propició un acercamiento con Frida, con quien mantenía una relación distante desde 2021.

Este reencuentro, según sus palabras, fue un momento de reconciliación y amor familiar, donde las diferencias quedaron de lado ante la importancia del vínculo sanguíneo. De la misma forma, Alejandra también habló sobre la fortaleza que le transmitió su madre y cómo enfrenta el duelo, pues además de la dolorosa pérdida, la rockera piensa que este momento es crucial para su formación como persona y lleva con orgullo el legado de su mamá.

Y a pesar de que la cantante recuerda cómo siempre tuvo una personalidad rebelde y hasta escandalosa, es justo esta forma de ver la vida lo que la está ayudando a sobrellevar la muerte de su mamá, quien nunca la limitó en su forma de ser y gracias a ello ha podido formar una carrera y, ahora, dejar que las cosas sigan su rumbo.

Te dicen el ‘show debe continuar’, y sí, pero eso es lo que me hace llorar de verdad... No es un llanto de dolor, es un duelo que llevo con orgullo, es un luto que me está formando por persona y como hija [...] Como siempre fui muy rebelde y me salí de esa casa muy chava, siento que eso me está ayudando a soltar, a dejar que las cosas tomen su curso, dijo Alejandra Guzmán.