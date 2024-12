Shiky Clement, famoso actor, revela que perdió la vista después de una cirugía para eliminar las ojeras | VIDEO

Shiky Clemens, director y locutor español radicado en México, ha sido una figura conocida por su presencia en los medios, su característico sentido del humor y su participación en diversos proyectos de entretenimiento. Sin embargo, recientemente ha caparado la atención pública por una declaración impactante sobre un tratamiento estético que le costó la vista en uno de sus ojos, sincerándose sobre este complicado momento de su vida.

Fue durante su participación en el popular podcast "Envinadas", en el que las conductoras Mariana Botas, Jessica Segura y Daniela Luján le dieron espacio para hablar de cómo ha sido su paso por el medio artístico hasta consolidarse como uno de los actores más queridos en el país. Pero además de esto, Clemens relató cómo un procedimiento para eliminar las "bolsitas" debajo de los ojos derivó en un grave problema de salud que terminó en la pérdida de la visión.

La historia de Clemens ha causado conmoción no solo entre sus seguidores, sino en el público en general, ya que pone de manifiesto los riesgos poco conocidos de las intervenciones estéticas y cómo, a pesar de ser un procedimiento común, pueden ocurrir complicaciones graves que cambian por completo la vida de una persona, pues lo que parecía ser una simple decisión para mejorar su apariencia, se convirtió en un giro inesperado que lo dejó sin la visión de un ojo.

Según el relato de Shiky Clemens todo ocurrió en 2022 cuando decidió someterse a un tratamiento estético para reducir los signos del envejecimiento en su rostro y es que con el paso de los años, las "bolsitas" debajo de los ojos se han convertido en uno de los problemas estéticos más comunes, especialmente en aquellas personas que buscan mantener una apariencia juvenil. Este tipo de procedimiento, conocido como blefaroplastia o cirugía de párpados, está diseñado para eliminar las bolsas de grasa y piel sobrante debajo de los ojos, lo que da como resultado una más descansada y rejuvenecida.

Aunque es una operación relativamente común y generalmente considerada segura, no hay exenta de riesgos, por lo que en el caso de Clemens, un simple intento de rejuvenecimiento terminó de manera trágica. De acuerdo con Clemens, los médicos que lo atendieron le información sobre los posibles efectos secundarios, entre los cuales se encontraba la posibilidad de hematomas, infecciones y, en casos muy raros, daño en los nervios ópticos; sin embargo, el actor decidió continuar con la cirugía.

Después de la operación, Clemens aseguró que se grabó en video mientras todavía estaba en recuperación, sin notar ningún inconveniente inmediato, pero durante la noche comenzó a experimentar cambios alarmantes. Un cóágulo se formó en la zona de la operación y, al aplastar el nervio óptico, provocó una pérdida total de visión en su ojo izquierdo y aunque ahora comparte con humor esta experiencia, en su momento fue algo muy complicado.

Solo veo por un ojo (…) dije: ¿y si me quito unos añitos y me quito las bolsas de los ojos (…) me quité las bolsas de los ojos y también la vista de un ojo porque salió mal la operación, declaró Shiky Clemens en "Envinadas".