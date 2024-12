Megan Fox habría terminado su relación con Machine Gun Kelly tras anunciar su embarazo

Megan Fox y Machine Gun Kelly han dado de qué hablar en más de una ocasión por su relación en la que han enfrentado diversas crisis, como ocurriría tan sólo unas semanas después de anunciar que la actriz está embarazada. Esta no es la primera vez que la pareja habría decidido separarse, aunque fuentes cercanas revelaron que los conflictos entre ellos se han incrementado en medio de la felicidad que experimentan por la llegada de su bebé.

La actriz de "Transformers" reveló en diversas entrevistas detalles de su romance con el músico, a quien conoció en 2020 durante el rodaje de "Midnight in the Switchgrass". Poco después Fox se separó del actor Brian Austin Green luego de casi una década de matrimonio, fue entonces cuando comenzó su relación con Gun Kelly con quien se comprometió en 2022 durante un romántico viaje a Puerto Rico en donde él le entregó un costoso anillo de diamantes y esmeraldas.

Sin embargo, no todo ha sido "miel sobre hojuelas" para la pareja ya que desde antes de comprometerse ya habían tenido algunos conflictos que los llevaron a terminar su relación. Cuando se pensó que habían logrado dejarlo atrás, en febrero de 2023 Megan Fox compartió una serie de misteriosos mensajes que revelarían una infidelidad del cantante y borró todas las fotos que tenía en su cuenta de Instagram alejándose de los reflectores.

Megan Fox anunció su embarazo en noviembre pasado. Foto: IG @machinegunkelly

En medio de los rumores que los rodeaban, en noviembre pasado la actriz, de 38 años, anunció que esperaba a su cuarto hijo y el primero con Machine Gun Kelly. Aunque la feliz noticia tampoco habría frenado los conflictos en la pareja, pues fuentes cercanas revelaron a US Weekly y TMZ que se habrían separado desde finales de noviembre pasado tras una fuerte pelea: "Intentaron hacerlo funcionar después del embarazo, pero los dos son demasiado impulsivos y cayeron de nuevo en peleas constantes. No logran estar en la misma página y no es fácil que estén juntos”.

Aunque esto también podría tratarse de algo pasajero, pues otra fuente indicó a US Weekly que pese a sus problemas la pareja podría reconciliarse muy pronto: "Aún cuando terminaron, siempre quisieron tener un hijo juntos, es algo que ambos querían incluso cuando no estaban juntos”.

¿Cuántos hijos tienen Megan Fox y Machine Gun Kelly?

Megan Fox se casó con el actor Brian Austin Green en 2010 y fruto de su relación tuvieron tres hijos: Noah, de 10 años; Bodhi, de 9; y Journey, de 6. Sin embargo, los actores decidieron terminar su matrimonio luego de casi una década juntos y en 2020 la también modelo presentó la solicitud de divorcio, proceso que concluyó dos años después.

Por otra parte, Machine Gun Kelly es padre de Casie Colson Baker, quien tiene 15 años de edad. La joven nació el 24 de junio de 2008, cuando el rapero tenía 18 años de edad fruto de su relación con Emma Canon que es ajena al mundo del espectáculo y habría conocido al cantante cuando eran adolescentes.

Machine Gun Kelly es padre de Casie Colson Baker, quien tiene 15 años de edad. Foto: IG @machinegunkelly

