Bogueto demandará a dos influencers, estas son las razones

El cantante conocido como "El Bogueto", de 26 años, presuntamente podría demandar a los influencers Dayane Chrissel y Eddy Nieblas, ambos populares en TikTok, esto debido a que presuntamente, difundieron información falsa que afecta su imagen pública. La controversia gira en torno a una supuesta infidelidad hacia su novia, Ximena, basada en capturas de pantalla y videos que, según el cantante, son manipulados o sacados de contexto.

El domingo 8 de diciembre, El Bogueto compartió un comunicado en el que reveló que su equipo jurídico y de prensa ya está trabajando en el caso. Aseguró que confía en las autoridades para proteger su reputación y prevenir futuros daños. Este anuncio desató un debate sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales y las responsabilidades de los creadores de contenido al difundir rumores.

FB. Bogueto OG

¿Por qué demandará “El Bogueto” a Dayane Chrissel y Eddy Nieblas?

De acuerdo con el comunicado emitido por el equipo de El Bogueto, los tiktokers publicaron material audiovisual y fotografías supuestamente manipuladas, acompañadas de relatos de testigos anónimos, que apuntaban a una infidelidad del cantante. En los videos, incluso se incluyeron audios donde presuntamente se escuchaba al artista interactuando con otra mujer.

Estas publicaciones generaron un fuerte impacto en la imagen pública del cantante, llevando a su equipo a considerar medidas legales para salvaguardar su carrera. “Confiamos en los procesos legales para cuidar la imagen de nuestro artista”, señaló el comunicado. El Bogueto calificó estas acusaciones como “chismes sin fundamento” que no solo afectan su vida personal, sino también su credibilidad profesional.

Circula en redes este comunicado.

X/@lacomadritaof_

La respuesta de los influencers

Dayane Chrissel, una de las implicadas, no tardó en reaccionar al comunicado. En un video publicado en TikTok, aseguró que la información presentada por ella siempre se manejó en un tono especulativo, y que nunca afirmó la veracidad de la supuesta infidelidad. “El título estaba en forma de pregunta. No confirmamos nada”, explicó, además de destacar que el material que utilizó ya era público en redes sociales.

Por su parte, Eddy Nieblas se desmarcó de las acusaciones argumentando que su cuenta de TikTok tiene fines de entretenimiento y no debe ser vista como una fuente informativa seria. “Mi contenido es de chismes y tendencias, y publico lo que la gente me pide o menciona”, afirmó en su defensa. Ambos creadores coincidieron en que no temen a una posible demanda, ya que no se consideran responsables de los daños alegados por El Bogueto.

Foto: IG @dayanechrissel // IG @soyeddynieblas

Sigue leyendo:

Carín León y Nodal ya son amigos y aseguran que podría haber una colaboración, ¿cómo se dio el acercamiento?

La canción que Cazzu habría dedicado a Nodal en su regreso a los escenarios