Laura Pausini sufre FUERTE CAÍDA en pleno escenario y preocupa a sus fans: VIDEO

Laura Pausini se encontraba realizando una concierto en Milán, Italia, cuando sufrió una caída que preocupó a todos los asistentes al evento, pero también a sus fans en todo el mundo. La caída fue muy aparatosa y se convirtió en viral a los pocos minutos, ya que la intérprete de 'En cambio no' cayó de cabeza tras resbalar por varios escalones sufriendo un duro accidente.

En el video que está circulado en redes sociales se puede ver como la cantante italiana da un paso, pero no mide bien el escalón y termina de sentón sobre la parte de abajo del escenario. Tras no poderse detener empieza a caer por toda la escalera al punto de llegar caer de cabeza y dar una vuelta una vez terminada la escalera. Esta escena preocupó a todos sus fans al punto de estar preocupados por su estado de salud.

Laura se encontraba cantando el tema 'Zero' al borde de la escalera. En el instante en el que quiso dar un paso se llevó la sorpresa de que no había suelo, ya que había comenzado la escalera y terminó cayendo por toda la escalera. El gran problema fue que la ropa de la cantante se enredó con sus pies, por lo que no podía detener su caída. Para fortuna de la italiana y todos los fans, Pausini terminó sentada en la parte baja del escenario, donde siguió cantando el tema que estaba interpretando antes del aparatoso accidente.

Laura Pausini sufrió una caída en concierto en Milán (IG: laurapausini)

¿Qué le pasó a Laura Pausini tras la caída?

Tras el accidente en el concierto, los bailarines se acercaron para ayudarla a levantarse. En una primera instancia tomó la mano de uno de los integrantes de su equipo, pero después prefirió hacerlo ella sola. Quería mostrarle al mundo entero que no le había pasado nada y que podría seguir con el show previsto para realizarse en Milán.

Después de continuar con el show, los fans de la italiana se siguen preguntando por el estado de salud. Si bien en ese momento se hizo menos lo ocurrido, la realidad es que sufrió un golpe en la cabeza y debía ser atendida por los médicos al terminar el show para evitar futuras complicaciones o algún problema importante en la cabeza.

Se tiene que mencionar que a pesar de haber transcurrido varias horas entre el final de su concierto, Laura Pausini todavía no ha usado ningún medio oficial para comunicar cómo se encuentra después de la trágica y aparatosa caída. Queda esperar a que la cantante o alguien de su equipo de más información su estado de salud para que los fans puedan estar tranquilos y le den la vuelta a la página tras la caída de en Milán.

Laura no ha sacado reporte de su estado de salud (IG: laurapausini)

