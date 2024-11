Mario Bezares asegura que Adrián Marcelo es "hocicón" pero completamente inofensivo: VIDEO

Recientemente el polémico influencer Adrián Marcelo volvió a verse envuelto en una intensa controversia luego de que durante su participación en un podcast realizará una serie de fuertes declaraciones en contra tanto de Mario Bezares con quien compartió pantalla en la segunda temporada del reality La Casa de los Famosos México, así como de la esposa del conductor, Brenda Bezares.

"Yo me quisiera quedar encerrado si lo que me está esperando afuera es Brenda Bezares”, dijo Adrián Marcelo sobre la esposa de Mario Bezares.

Sin embargo, el momento que más revuelo causó y por el que fue sumamente criticado por los usuarios en las redes fue aquel en el que el youtuber no pudo contenerse más y le mentó la madre a los hijos del conductor, además de asegurar que si se los encontraba les iba a escupir.

"Que vayan y ching#n su reput% madre los hijos. Ahorita a sus hijos, los tengo bien atravesados. La señora y él me valen verg&, pero si me los encuentro los escupo”, declaró abiertamente Adrián Marcelo.

"Es completamente inofensivo": Mario Bezares le responde a Adrián Marcelo

Ante dichos comentarios tan agresivos, la respuesta de Mario Bezares no se hizo de esperar, pues aprovechó una entrevista que le realizaron para pronunciarse al respecto, explicando que Adrián Marcelo es una persona que no puede ser tomada enserio ya que solo se trata de un personaje que quiere mostrar una imagen provocadora mediante el humor negro ante las camaras, de hecho aseguró que en la vida real el influencer se comporta como una persona totalmente diferente al grado de que se ha llevado bien con sus hijos.

Dejó en claro que si bien Adrián no es una persona tranquila, tampoco se trataba de una persona que se vaya a los golpes pues solamente se dedica a hablar mal de la gente, por lo que lo considera inofensivo, caso contrario al de sus hijos los cuales comento si saben golpear. Finalmente dijo que no le prestaría más atención a los ataques del youtuber y que no caería en sus provocaciones.

“Adrián es bastante hocicón en sus shows, ya cuando vuelve a transformarse en el ciudadano Adrián, como persona es otra cosa, completamente inofensivo. Él no es de golpes, mis hijos sí”, declaró Mario Bezares en respuesta a los ataques de Adrián Marcelo.

