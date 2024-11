Vocalista de Fuerza Regida sorprende con nuevo look y enloquece las redes sociales: FOTOS

Desde hace algunos días, el nombre de Jesús Ortíz Paz se ha convertido en tendencia en redes sociales, debido al cambio de look que mostró en una reciente presentación y entrega de premios a la que asistió, pues el líder de Fuerza Regida se dejó ver como muy pocas ocasiones lo ha hecho, situación que ha enloquecido a sus fanáticos.

Y es que “JOP” como es también conocido, dejó atrás su estilo irreverente, desenfadado y su look urbano al que tiene acostumbrados a sus seguidores y apostó por un outfit elegante, dejando claro que su imagen puede variar según la ocasión. A continuación, te contamos todos los detalles sobre su cambio de look y cómo las redes sociales reaccionaron ante su nueva apariencia.

JOP es la portada de una famosa revista para caballeros de Australia.

IG @jeusuortizpazfr

El cambio de Jesús Ortíz Paz que enamoró a sus fanáticas

El vocalista de Fuerza Regida se ha mantenido fiel a su estilo urbano, un estilo que, aunque costoso, está marcado por prendas de marcas de lujo como Louis Vuitton, Moncler y Prada. Es común verlo con atuendos de streetwear, como tank tops, chamarras de mezclilla o cuero y jeans rotos. Además, sus características trenzas en el cabello le dan un toque distintivo que lo hacía fácilmente reconocible por su estilo relajado y moderno.

Sin embargo, recientemente, Ortiz Paz sorprendió a sus seguidores en una presentación en la que apareció completamente distinto a lo que acostumbraba. En lugar de su estilo callejero, JOP (como se le conoce popularmente) optó por un elegante smoking negro, un cambio radical que dejó a más de uno impactado.

El líder de Fuerza Regida dejó con la boca abierta a sus seguidores.

IG @jeusuortizpazfr

Este cambio de outfit y estilo era digno de recordar, por lo que JOP decidió compartir una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram en donde escribió: “De noche soy Batman, de día soy Bruce Wayne”, fue la frase con la que acompañó la publicación, mostrando a un Jesús Ortiz Paz más elegante y atractivo que nunca.

¿Lo prefieren en versión urbana o elegante?

IG @jeusuortizpazfr

¿Prefiero a un JOP en smoking?

El contraste entre su imagen habitual y su nueva apariencia no pasó desapercibido. Las reacciones de sus seguidores fueron inmediatas, y las redes sociales se llenaron de comentarios llenos de admiración y asombro. Las fanáticas de Fuerza Regida se volcaron a las publicaciones de Jesús, quienes no dudaron en destacar lo bien que lucía en su nuevo look. Frases como “¡Qué guapo te ves con traje!” o “Como cambias cuando te bañas” se repitieron una y otra vez entre los comentarios.

El cambio fue tan notorio que incluso algunos seguidores se sintieron sorprendidos por lo sofisticado que se veía. "Algo bien, apá, algo fino, algo elegante, algo exótico, galán", escribió uno de sus fans, resaltando cómo esta nueva imagen le dio un aire mucho más refinado, diferente a la actitud irreverente que suele mostrar en el escenario. En resumen, esta imagen hizo que muchos lo viesen como un hombre mucho más atractivo y sofisticado.

Fanáticos reaccionaron a su nuevo look.

IG @jeusuortizpazfr

Sigue leyendo:

Así reaccionó Larisa Mendizábal al escuchar el audio de Rodrigo Cachero sobre la infidelidad de Augusto y Adianez

Ángela Aguilar y Nodal: se viraliza un VIDEO del matrimonio bailando en la fiesta de Cristy Nodal, "super apasionados"