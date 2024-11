¿A dónde vamos a parar? avientan ropa íntima a Marco Antonio Solís y esta fue su reacción: VIDEO

Marco Antonio Solís, uno de los más grandes exponentes de la música mexicana, sigue siendo un ícono no solo por su increíble trayectoria, sino también por los momentos inolvidables que genera durante sus presentaciones. Conocido como “El Buki”, Solís ha trascendido fronteras, llevando su voz y su talento a un público internacional, además de haber prestado su icónica voz para el personaje de Ernesto de la Cruz en la exitosa película “Coco” de Disney. Recientemente, el cantante volvió a ser protagonista de uno de los momentos más divertidos durante uno de sus conciertos, el cual rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante una emotiva interpretación del tema "Si no te hubieras ido", Marco Antonio Solís recibió un gesto inusual por parte de una de sus fans. Mientras el público disfrutaba de su show, una seguidora del compositor no dudó en lanzar un regalo muy especial al cantante, y esto hizo que Solís tuviera una reacción inesperada.

El compositor fue sorprendido o¡por una fanática.

Foto: IG @maroantoniosolis_oficial

El Buki reacciona al íntimo regalo de su fanática

El momento ocurrió mientras los asistentes cantaban a todo pulmón el tema “Si no te hubieras ido”, cuando de repente un brasier fue lanzado hacia el escenario mientras Solís seguía interpretando una de sus canciones más queridas por sus seguidores. Con la destreza de un hábil portero, el cantante logró atrapar la prenda en pleno vuelo con una mano, evitando que la cayera al suelo mientras seguía su interpretación. Sin embargo, al darse cuenta de lo que había atrapado, su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa y diversión.

La imagen de “El Buki” sujetando el sostén mientras continuaba cantando hizo que el público enloqueciera de emoción. En ese instante, los gritos y aplausos de sus seguidores no se hicieron esperar. Solís, con su característico humor y calma, no dudó en tomar el brasier y, sin perder el ritmo de la canción, se dirigió a la parte trasera del escenario. Al llegar, lo colocó sobre las bocinas, generando una ola de risas y emociones entre sus fanáticos, quienes celebraron este peculiar gesto del artista.

El importante reconocimiento que “El Buki” recibió

Esta situación no fue más que una anécdota dentro de una carrera llena de éxitos y momentos inolvidables. Por otra parte, Marco Antonio Solís ha sido una figura clave en el desarrollo de la música popular mexicana, y su legado se ve reflejado no solo en sus múltiples éxitos, sino también en el cariño y la admiración de su público.

Y es que, su talento ha sido reconocido a lo largo de los años, y recientemente recibió el galardón de “Gran Maestro” por parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), un reconocimiento que le fue entregado en una emotiva ceremonia en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Durante ese evento, el público se puso de pie para rendir homenaje a “El Buki”, mientras los miembros del Consejo Directivo de la SACM le entregaban el premio.

El buki recibió un merecido reconocimiento.

Foto: IG @maroantoniosolis_oficial

Marco Antonio Solís, visiblemente emocionado, agradeció el reconocimiento y dedicó el premio a los grandes compositores que ya no están con nosotros, como Juan Gabriel, Joan Sebastián, Armando Manzanero y Roberto Cantoral. "Me siento muy abrigado. Ser reconocido por esta fraternidad, esta sociedad de compositores, que es un templo de curanderos de emociones, me hace sentir halagado", expresó en su discurso.

Sigue leyendo:

Vocalista de Fuerza Regida sorprende con nuevo look y enloquece las redes sociales: FOTOS

Así reaccionó Larisa Mendizábal al escuchar el audio de Rodrigo Cachero sobre la infidelidad de Augusto y Adianez