Uzielito Mix encara a Lapizito, tras VIDEO filtrado en donde le dice "marrano"

Recientemente, las redes sociales se llenaron de controversia luego que la influencer Ana Cisneros expuso un video en el que muestra las agresiones verbales que sufría a lado de Alfredo Ordaz, más conocido como Lapizito, en este mismo material el payasito insulta a su supuesto amigo Uzielito Mix. En el video, Lapizito compara y menosprecia a Uzielito, llamándolo "marrano" mientras asegura que él es mucho mejor que el productor musical.

Debido a esto, usuarios de redes sociales no solo se indignaron por la violencia ejercida en contra de su expareja, sino también han señalado a Lapizito de ser un mal amigo, por lo que Uzielito Mix no dudó en confrontarlo y lo expuso en sus redes sociales.

Tenían una gran amistad.

Foto: YT FL Fredy

Uzielito Mix VS Lapizito

Como lo mencionamos anteriormente, en el video filtrado, Lapizito no solo se refiere a Uzielito Mix de manera despectiva, sino que también lo compara con él mismo, asegurando que no tiene nada en común con el cantante. Las palabras de Lapizito no solo fueron un ataque directo, sino que también pusieron en evidencia una actitud agresiva, misma que sus ex parejas han denunciado públicamente.

“Tiene un pin%& Cartier a la ver$%& no soy Uzielito Mix a la verg$%& o sea no ma”$%, yo soy yo cab%&·%&, no soy el put%&/$ marrano, yo soy yo cabrón”, se escucha decir a Lapizito muy enojado

Al escuchar estos insultos, Uzielito Mix no tardó en reaccionar. A través de su cuenta de Instagram, el productor musical desafió a Lapizito a que sostuviera sus comentarios cara a cara. "Ojalá cuando me veas me sostengas lo que dijiste en el video, mi perro", escribió Uzielito Mix, dejando claro que no estaba dispuesto a permitir que Lapizito lo difamara sin consecuencias.

Uzielito confrontó a Lapizito.

Foto: IG @uzielito_mix

Lapizito responde a Uzielito Mix

La discusión continuó en las redes sociales, donde Uzielito Mix acusó a Lapizito de ser hipócrita y de comportarse de manera contradictoria. A través de varios mensajes, Uzielito explicó cómo Lapizito siempre lo había halagado en privado, pero lo había atacado de manera pública. "Sácate alv, con razón, hasta tu familia ya ni te habla", escribió el cantante, exponiendo mensajes de Lapizito en donde aplaude los éxitos del productor musical.

Uzielito expuso como Lapizito lo buscaba y halagaba.

Foto: IG @uzielito_mix

Luego de que Uzielito lo confrontó, Lapizito contestó, pero intentó dar un giro a la situación, asegurando que nunca habló mal de él y que estaba dispuesto a hablar sobre el tema en persona. "Yo no tengo nada malo que decir de usted, nunca. Sin problema, un día lo miro para saber y platicar de frente", escribió Lapizito en su mensaje.

Ahora, hasta de "usted" le habla al productor musical.

Foto: IG @uzielito_mix

Finalmente, Alfredo Ordaz, conocido solamente como “Lapizito”, no solo ahora debe preocuparse por perder su amistad con Uzielito Mix, con quien grabó un tema en 2021, sino que el payasito deberá poner atención a las denuncias en su contra por violencia de género, luego que sus exnovias Fernanda Durán y Ana Cisneros ya publicaron pruebas que constan de fotos, audios y videos de sus malos tratos hacia ellas durante el tiempo que fueron novios.

