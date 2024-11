Mauricio Castillo confiesa que su consumo a las drogas aumentó cuando ingresó a "Miembros al aire"

El actor y comediante Mauricio Castillo estuvo como invitado en el programa de entrevistas de Yordi Rosado en YouTube, donde habló sobre distintos aspectos de su vida que pocas personas conocen y que finalmente ha decidido compartir con el público; como la difícil situación que enfrentó con las adicciones.

Mauricio es un actor y conductor que ha forjado una larga trayectoria en la televisión mexicana, sin embargo, su fama y popularidad aumentó cuando fue parte del elenco de “Otro Rollo”, programa que precisamente compartió con Yordi durante varios años.

Al salir de dicha emisión, para algunos integrantes del programa nocturno fue el fin de su carrera, pero para otros como Mauricio fue un parteaguas para iniciar nuevos proyectos. Castillo confesó que para todos fue una sorpresa cuando terminó Otro Rollo, pues mucho no sabían qué iba ocurrir con su carrera, sin embargo del ya tenía un nuevo proyecto.

Se trata de “Miembros al Aire”, programa que se sigue transmitiendo hasta la actualidad. Mauricio contó que al finalizar su participación junto a Adal Ramones ya tenía apalabrado su ingreso al nuevo proyecto pero ahí fue donde sus adicciones aumentaron y reveló los motivos.

Para explicar sus adicciones y el incremento de ellas, Mauricio Castillo citó una frase de otro famoso conductor que también tuvo problemas con las adicciones: “Videgaray también es adicto, él en una entrevista dijo ‘cuando tú eres adicto, y te juntas con la gente que no te hace bien se intensifica tu adicción y eso me pasó a mi con 'Miembros al Aire'”.

El conductor especificó algunas sustancias que consumía como la cocaína, sin embargo, enfatizó que el alcoholismo y la marihuana fue una de las más graves. A su vez, aclaró que no quiere culpar a los conductores que compartieron con él dicha emisión, pues ya eran problemas que enfrentaba desde hace varios años.

Su problema con las adicciones aumentó a tal grado que tuvo que internarse en una clínica de rehabilitación, pues muchas veces el alcohol le ocasionó problemas en su día a día, pues esta bebida ya formaba parte de sus hábitos e incluso puso en peligro su vida, fue hasta que tocó fondo cuando puso fin a su problema.

Después de varios episodios graves, el conductor reflexionó sobre lo que estaba ocurriendo en su vida, por lo que después de un severo episodio, no pudo más y le pidió ayuda a su esposa Marisa para que buscaran la forma de salir juntos de aquella situación, fue así como llegó a una clínica para rehabilitarse.

“Al día siguiente llegué, un domingo, a comer, consumir y en la noche le hablé por teléfono a Marisa,’ Ven por mí, porque no puedo más, no puedo, ya no puedo’, me va a recoger a mi casa, me sienta y me dice ‘vas a entrar a una clínica, ya está todo arreglado (…) esto es demasiado, cuando tú pones en riesgo tu propia vida y la vida de más personas, que son ajenas a ti”, dijo.