La polémica infidelidad que Joan Sebastian le negó a Maribel Guardia hasta el día de su muerte

Uno de los escándalos de la farándula que más llamó la atención en su momento y que quedó marcado para siempre en la historia del espectáculo fue aquel triángulo amoroso que involucró al fallecido "Rey del Jaripeo" Joan Sebastian, a su ahora ex esposa Maribel Guardia y a su en ese entonces amante Arleth Terán.

El amor entre Maribel y Joan comenzó en la época de los noventas, cuando el cantante quedó inmediatamente hipnotizado por la belleza de la actriz con quien inició una relación formal en 1992, año en el que también celebraron su boda, para posteriormente en 1995 celebrar el nacimiento de su primer hijo Julián Figueroa.

A pesar de que las cosas parecían marchar bien entre ellos todo se vino abajo tan solo un año después, cuando el "Rey del Jaripeo" conoció a la actriz Arleth Terán durante la grabación de la famosa telenovela "Tú y yo" (1996), producción en donde también participaba su esposa.

Joan no pudo resistir y cayó ante los encantos de Arleth, teniendo una relación fugaz con ella, misma que le trajo consecuencias muy graves al cantante, pues resultó en su divorcio con Maribel Guardia quien no pudo soportar el dolor que la infidelidad de su amado había provocado en su corazón.

Arleth Terán y Joan Sebastian se conocieron durante su participación en la novela "Tú y yo"

Foto: Captura de pantalla de Youtube/

TELENOVELATUYYO

Pese a que el intérprete intentó remediar todo negándolo en repetidas ocasiones, incluso hasta en sus últimos minutos de vida según declaró su ex esposa, ya era demasiado tarde, pues todo se había vuelto muy mediático, al grado de que fue a través de un programa de televisión que Maribel se enteró del amorío que su esposo mantenía con Arleth, cuando el periodista Pepillo Origel dio a conocer que se les había visto bailando en una discoteca, algo que le pareció verídico puesto que una noche antes el cantante llegó a su casa pasadas las seis de la madrugada sin dar ninguna explicación.

"Él me dijo que no era verdad, hasta en el último minuto de su vida me dijo que no era verdad, pero obviamente era verdad" explicó Maribel Guardia en una entrevista con Yordi Rosado para el programa "La Última y Nos Vamos".