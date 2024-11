Jaime Camil defiende a Peso Pluma: así puso en su lugar a Pedro Prieto y Titi Jaques de Venga La Alegría

Peso Pluma es uno de los compositores y cantantes más importantes de los últimos años, dejando en claro que sus grandes éxitos o icónicas colaboraciones no son cosa de suerte, se trata de un trabajo constante de grabaciones, de conciertos, giras y acercamiento con sus fans lo que lo tiene ahí.

Sin embargo, hay varias personas que no son muy afines a su música y por lo tanto, critican lo que ha logrado gracias a su trabajo, incluso quienes atacan que no se trata de un gran intérprete en el regional mexicano. Es un cantante que tiene también múltiples haters por parte de otros fans del espectáculo debido a sus escándalos públicos.

Tal es el caso de una reciente entrevista que tuvo Jaime Camil con Pedro Prieto y Titi Jaques, una de las parejas más populares de los podcast en fechas recientes. Fue la conductora quien se lanzó en su contra, asegurando con una frase que no se trata de un buen cantante, aunque la han justificando asegurando que se trató solamente de una broma.

Jaime Camil y Peso Pluma posan juntos en el estadio de LAFC. Crédito: Facebook oficial

Jaime Camil sale en defensa de Peso Pluma y pone a conductores de podcast en su lugar

Fue Jaime Camil quien salió en defensa del mexicano, al asegurar que la gente no debe tener hate u odio hacia él, ya que se trata de un sujeto que está haciendo algo realmente bien, pues no por nada está entre las más populares estrellas de todo el mundo, no solamente destacando en un ámbito local.

“No tienen por qué. Es como pedirle a Peso Pluma que cante… con Pavarotti”, señaló Jaime durante la entrevista, pero ante la pausa que hizo antes de mencionar al italiano, Titi Jaques fue quien mencionó la frase “que cante, fin”, en referencia que no se trata de un buen artista musical.

Aunque lo hizo en tono de broma, ante tal comentario Jaime Camil le respondió: “no seas ‘hater’, porque cada género musical tiene su encanto y el chavo está haciendo algo bien porque está en primer lugar mundial”. Ante tal revés, la gente comenzó a brindarle su apoyo, enalteciendo, ante todo, su educación.

Estos fueron solamente algunos de los más destacados comentarios en la publicación de Pedro Prieto, entre otras que circulan en las redes sociales como Facebook o TikTok, principalmente:

"El nivel de educación de Jaime es otra cosa"

"Ella quiso hacerse la chistosa y Jaime la ubicó"

"Jaime Camil me encanta; es mi crush de telenovelas y ahora más"

"Amo cuando alguien hace una “broma” y en seguida se le señala que nunca se abrió el ambiente para una broma"

"Muy bien Jaime. Tenemos que aprender a respetar a los demás. Y cada quien le gusta diferente música"

"Es lo que yo digo, personalmente NO ME GUSTA peso pluma, pero me da mucho orgullo que sea él número uno a nivel mundial y que represente con mucho orgullo a México"

"Y tiene toda la razón, puede gustarnos o no pero cada género tiene lo suyo y están pegando"

¿Quién es Jaime Camil?

Jaime Camil es un reconocido actor, conductor y cantante mexicano que ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Su carrera inició a mediados de los 90 como locutor de radio, donde rápidamente demostró su carisma y talento para conectar con el público.

A finales de esa década, incursionó en la televisión como conductor de diversos programas, consolidando su popularidad; sin embargo, fue durante los primeros meses de los años 2000 cuando dio el salto a las telenovelas, donde su versatilidad lo llevó a interpretar una amplia gama de personajes, desde galanes hasta villanos. Incluso ha llegado al cine y al streaming.

Su participación en producciones como "Mi destino eres tú" y "Mujer de madera" lo catapultó a la fama internacional. Paralelamente a su carrera actoral, continuó explorando otros ámbitos como la música, lanzando varios álbumes y participando en musicales. En años recientes, Jaime Camil ha combinado sus proyectos televisivos con su faceta como empresario y emprendedor.

Tiene muchos personajes que fueron favoritos del público mexicano como Rogelio de la Vega en "Jane the Virgin", Fernando Velasco en "La fea más bella": además de proyectos como "Por ella soy Eva", "Diseñador ambos sexos", "Las tontas no van al cielo", "Qué pobres tan ricos", entre otros tantos.

