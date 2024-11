"Vuela alto como siempre lo hiciste": Sylvia Pasquel se quiebra al dar desgarrador discurso sobre Silvia Pinal

Esta mañana se llevó a cabo el homenaje luctuoso de cuerpo presente a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, a la que asistieron sus más grandes allegados y familiares, así como diversos medios de comunicación y cientos de personas que tenían la intención de darle el último adiós a la diva del cine mexicano.

La ceremonia póstuma comenzó en punto de las 11:00 horas con la llegada del féretro al recinto, siendo Sylvia Pasquel la primera de las hijas de la primera actriz en tomar la palabra, quien a simple vista se notaba bastante conmocionada, dando un desgarrador discurso con la voz entrecortada en el cual no pudo evitar romper en llanto.

Durante su discurso Sylvia Pasquel hizo referencia al último homenaje que le hicieron a la actriz en vida hace dos años en Bellas Artes, en el cual todos se habían reunido para reconocerla, tal y como volvió a suceder esta mañana en el mismo recinto para despedir a la gran diva de México, señalando que mientras el país perdió a una legendaria artista, ella y sus hermanas perdieron a su querida madre.

Aprovechó el momento para agradecerle al Palacio de Bellas Artes por abrirle sus puertas para la ceremonia, así como a la funeraria y a todos los que han apoyado a su familia e hicieron posible que el homenaje se llevará a cabo.

Tras expresar su dificultad para poder seguir hablando debido al fuerte sentimiento que no pudo contener más, Sylvia Pasquel agradeció todas las muestras de cariño y expresó el gran dolor por el que estaba pasando tras la pérdida de quien llamó su "más grande amor", a quien dijo, Dios ya tiene en su santa gloria.

"Voy a ser breve porque la emoción no me deja hablar. Agradezco todas las muestras de cariño. Duele mucho perder no solo a la más grande diva de este país, hablo del dolor que parte mi corazón al perder a mi más grande amor. Vuela alto como siempre lo hiciste querida madre, te amamos mucho y hoy te decimos adiós con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón”, dijo Sylvia Pasquel.