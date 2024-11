El duro cruce de Denzel Washington y Josh Brolin hace más de 15 años que pocos conocen

El actor Josh Brolin reveló un episodio hasta ahora desconocido que sucedió en el set de American Gangster (2007). La película protagonizada por Russel Crowe y Denzel Washington y dirigida por Ridley Scott, tuvo puntos de tensión entre el actor de Gladiador 2 y Brolin durante el rodaje. A pesar de la tensión que existió, el rodaje culminó en calma.

Durante una entrevista en el podcast In Depth with Graham Bensinger, Brolin habló de su experiencia al trabajar con Washington. “Denzel y yo, quiero aclararlo, nos llevamos muy bien ahora”, comenzó cuando se le pidió que compartiera alguna anécdota: “Pero en el set casi nos vamos a las manos”, remató para el asombro de todos.

Josh Brolin comentó un episodio con su colega Washington y sorprendió a la audiencia.

Fuente: Pinterest

¿Por qué Brolin y Washington pelearon?

En la película dirigida por Ridley Scott, Brolin interpretaba a un detective que investigaba al personaje principal, un destacado gánster de Nueva York durante los años 60 y 70 llamado Frank Lucas, quien era interpretado por Washington. Para el joven actor, la película fue una oportunidad de trabajar con algunos de sus “actores favoritos”. Sin embargo, el problema con Denzel Washington surgió debido al texto del guion.

“Denzel llegó un poco tarde al set y se armó un buen lío por eso”, rememoró Brolin. “Me enseñó el libreto y me dijo que había cambiado un poco la estructura del mismo. ‘Creo que voy a poner esto acá abajo y esto otro acá arriba’, me decía sin mirarme”, contó. La situación se complicó cuando, al olvidar una de sus líneas, el actor de AVenger puso su mano en el hombro de Washington buscando ayuda. La respuesta del ganador del Oscar fue inmediata: apartó la mano y le advirtió tajantemente, "No vuelvas a ponerme la mano encima".

Según contó Brolin, un año después del rodaje de American Gangster se volvió a encontrar con Washington en un evento en donde el ganador del Oscar lo saludó muy amablemente. A pesar del incidente, ambos actores lograron superar las tensiones y siguieron adelante con el proyecto. La experiencia le dejó una lección sobre el compromiso absoluto del actor de Gladiador 2 con sus papeles, algo que, según él, hace de su colega uno de los mejores en la industria.