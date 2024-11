Eric del Castillo se despide de Silvia Pinal: "me duele mucho, nos estamos quedando sin estrellas"

La tarde de este 28 de noviembre se confirmó el triste fallecimiento de la icónica Silvia Pinal, quien a los 93 años partió de este plano terrenal para explorar lo que hay más allá de la muerte. A pesar de que se sabía que su estado de salud era bastante grave e incluso Enrique Guzmán, su exesposo, confirmó que estaba recibiendo cuidados paliativos, la debastadora noticia ha conmocionado a amigos y colegas de la actriz, siendo Eric del Castillo uno de los más afectados.

Fue a través de una llamada telefónica, que el actor de 90 años se mostró sumamente conmocionado por la muerte de la primera actriz, pues la relación profesional y personal entre Eric del Castillo y Silvia Pinal se remonta a varias décadas atrás. Ambos compartieron escenarios y sets de filmación, consolidando una amistad basada en el respeto y la admiración mutua; por lo que en diversas ocasiones, Del Castillo expresó su admiración por Pinal, recordando su talento y belleza que la convirtió en un ícono del cine mexicano.

De esta forma, en el transcurso de su carrera, Silvia Pinal trabajó con numerosos actores y directores, dejando una marca indeleble en cada proyecto. Su versatilidad y carisma la llevaron a protagonizar películas emblemáticas ya ser reconocidas tanto a nivel nacional como internacional. La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de homenajes y recuerdos por parte de colegas y admiradores que celebran su vida y obra.

La farándula mexicana se ha estremecido con la muerte de doña Silvia Pinal, por lo que a través de una llamada telefónica, el actor afirmó sentirse muy consternado por la partida de su amiga y colega; con voz entrecortada, el actor manifestó su dolor y compartió sus sentimientos tras la muerte de la actriz, destacando la magnitud de su pérdida para el medio artístico.

"Me duele mucho, estoy impactado por la noticia que me dieron", el primer actor Eric del Castillo ( @EricDelCastillo ) lamenta el fallecimiento de la gran actriz Silvia Pinal uD83DuDD4A? pic.twitter.com/2CQ8S3KdOO

Me duele mucho, estoy muy impactado por la noticia que me dieron [...] fue una gran actriz, una magnífica compañera, yo le agradecía que siempre que nos veíamos o le hacían un homenaje, me sentaran junto a ella, era una gran distinción [...] qué quieren que les diga... estoy muy impactado, me duele mucho, se sinceró el actor.