Irina Baeva rompe el silencio sobre su supuesto romance con Giovanni Medina: “No es nada malo”

El escándalo sigue opacando la carrera de Irina Baeva en el mundo del espectáculo, sobre todo por lo relacionado con su vida amorosa y es que tras su ruptura con Gabriel Soto la actriz fue relacionada con Giovanni Medina. Aunque el pasado fin de semana fueron captados juntos en un lujoso hotel de Las Vegas, Nevada, la también modelo negó que existiera algo más que una amistad entre ellos y pidió terminar con el asedio a su vida privada.

La relación que Irina Baeva tuvo con Gabriel Soto durante varios años la mantuvo en el ojo del huracán debido a que Geraldine Bazán la señaló de ser la tercera en discordia en su matrimonio con el galán de telenovelas. Aunque esto no se detuvo, y a su ruptura la pareja se vio envuelta en una guerra de declaraciones pues mientras la actriz aseguraba haber llegado al altar con el actor, él lo negaba. Hasta hace algunos días cuando finalmente admitió que se unieron en una ceremonia espiritual.

Aunque surgieron rumores de una reconciliación entre Baeva y Soto, hace tan sólo unos días la actriz rusa fue relacionada con Giovanni Medina, quien es expareja de Ninel Conde y también habría estado involucrado con Geraldine Bazán. Ante el alboroto que la noticia generó, Irina decidió responder y negó que existiera algo más que una amistad entre ella y el empresario.

“Estoy soltera y estoy enfocada en mi trabajo, en mis proyectos profesionales (…) Este año definitivamente me retó a muchos escenarios nuevos que yo jamás me esperé que fueran a suceder, pero no es nada malo, al contrario, todo en la vida es aprendizaje y yo este momento estoy enfocándome en mí, en estar en paz, tranquila, trabajando fuera de mi zona de confort”, dijo la cantante.