Ángela Aguilar será tía otra vez, revelan que su ex Gussy Lau estaría por convertirse en papá a meses de su boda

Hasta antes de su relación y posterior matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal, la cantante mantuvo su vida amorosa en privado y alejado de los medios, aunque se revelaron algunas parejas con las que habría salido, como es el caso de un jugador de la NFL, Josh Ball, y el único confirmado, Gussy Lau con quien protagonizó uno de sus primeros escándalos mediáticos tras filtrarse fotos juntos. Aunque ahora cada uno rehízo su vida y tomó caminos por separado, se les sigue relacionando con cada nuevo logro o noticia.

Recientemente se dio a conocer que Gussy Lau siguió los pasos de Ángela Aguilar, pues meses después que la cantante caminó al altar para contraer matrimonio con Christian Nodal, el compositor también se casó en una boda privada y de lo más íntima que aunque ocurrió el pasado mes de octubre, las fotos de la gran fiesta se filtraron hace a penas una semana. Después de revelarse que el famoso ya no está soltero, ahora se dio a conocer que estaría por convertirse en papá del que sería su primer hijo.

Fue La Camaleona quien reveló por medio de una historia de Instagram que el ex de la hija de Pepe Aguilar no sólo dio un paso importante al casarse, sino también al adquirir una responsabilidad todavía más grande, el tener un hijo. Aunque hasta ahora permanece en anonimato la identidad de su esposa, ya se reveló que es una mujer de nombre Itzel y quien está embarazada del compositor, quien hasta el momento no ha dado declaraciones al respecto.

"Lo que no les había contado es que me comentan que @gussylau va a ser papá muy pronto. @angela_aguilar_ va a ser tía!", escribió La Camaleona en una historia de Instagram.

¿Gussy Lau será papá? Esto se sabe

La publicación que compartió La Camaleona viene de un mensaje que recibió en el que se revela que, "Itzel está embarazada", dejando así al descubierto que Gussy Lau está expandiendo la familia, pero también se filtró por primera vez el nombre de su esposa, con quien se comenta, contrajo matrimonio desde el pasado mes de octubre. Cabe destacar que se trata de una versión extraoficial y que el ex de Ángela Aguilar no ha hecho pública hasta el momento.

Algo que llamó la atención de esta filtración es que La Camaleona usó la misma frase que la nieta de Flor Silvestre cuando la prensa le preguntó sobre el embarazo de Cazzu hace poco más de un año y con el que dijo con emoción y una gran sonrisa en el rostro: "Voy a ser tía", una declaración que se convirtió en una frase épica y viral de la cantante, que además terminó siento uno de los muchos memes del año.

Por otro lado, es importante mencionar que Gussy Lau no es el único del que se filtra que estaría por convertirse en padre, ya que de la misma Ángela Aguilar se comentó hace meses que estaría embarazada de Christian Nodal, un rumor que aumentó cuando Flor Silvestre dijo en "Venga La Alegría" que los famosos estarían esperando a su primer hijo, según le había contado una buena fuente.

