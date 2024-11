Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, descubre que es médium y vidente, así predijo la muerte del conductor

Han pasado dos años desde que la muerte del conductor Fernando del Solar sacudió a la farándula internacional, pues con tan sólo 49 años el famoso falleció tras una larga batalla contra el cáncer de pulmón y el linfoma de Hodgkin. A partir de ese momento, su viuda, Anna Ferro, se dio a la tarea de recordar con orgullo la memoria de su amor; pero en declaraciones recientes, la instructora de yoga sorprendió a sus seguidores al confesar que desde niña ha sido vidente y médium.

La instructora de yoga y promotora del bienestar, conocida por su enfoque en la conexión mente-cuerpo, generó asombro y debate tanto entre las personas que siguen su contenido, abriendo una ventana al mundo espiritual que Ferro afirma haber experimentado desde la infancia.

Fue durante una entrevista reciente en el pódcast "Así o más claro", conducido por el Dr. César Lozano, que Ferro compartió detalles de sus experiencias paranormales y el impacto que tuvieron en su vida desde que era muy pequeña, pues nacida en Alemania, Anna relató que a los tres años comenzó a percibir la presencia de personas fallecidas, lo que marcó profundamente su niñez, estas visiones incluían a mujeres, niños y ancianos, muchos de los cuales, según Ferro, fueron víctimas del Holocausto.

Durante su entrevista en el podcast, Anna confesó que estas experiencias la llevaron a vivir episodios de miedo intenso, al punto de que desarrolló incontinencia nocturna debido al estrés que le generaban, por lo que inicialmente se resistió a su don y eventualmente encontró valor para interactuar con estas almas, que le pedían su ayuda para "seguir adelante", dejando el miedo de lado por un bien mayor.

Me armé de valor. Tuve mucha fuerza y les dije: ‘Ok, ¿qué es lo que necesitan?’. Y me acuerdo de que me dijeron: ‘Necesitamos tu cuerpo para podernos ir’. Eran muchísimos y millones de ancianos del Holocausto, niños, ancianos y mujeres”, comentó.