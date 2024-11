El hijo de Liam Payne no fue al funeral, pero tuvo un conmovedor detalle de amor con su papá

El funeral de Liam Payne por fin llegó. Luego de que muriera el día 16 de octubre de 2024 en Argentina, su cuerpo viajó hasta Londres donde tuvo una ceremonia discreta, únicamente con amigos cercanos, familiares, así como los miembros de la banda One Direction a la que perteneció el cantante.

A lo largo de la jornada triste, vimos desfilar por la iglesia a personajes como Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, los miembros de One Direction. También a su familia, comenzando por sus padres Karen y Geoff Payne, además de sus hermanas Nicola y Ruth. También se presentó su novia Kate Cassidy.

El productor musical Simon Cowell, quien inventó el programa The X Factor también estuvo presente, así como el conductor de televisión James Corden. No podía faltar la madre de su hijo, Cheryl Tweedy, pero no estuvo presente el pequeño Bear de siete años, aunque tuvo un detalle muy especial.

A pesar de que el niño no estuvo presente en el funeral, habría enviado un ramo de flores de su parte y la de su madre Cheryl. Durante las transmisiones y en algunas fotos del momento, se puede ver un arreglo que tiene forma de letras, mismas que dicen "Daddy" o "Papi" en español. Este arreglo estuvo presente en el lugar donde ahora descansan sus restos.

El hijo de Liam Payne no acudió al funeral. Crédito: AFP

¿Quién fue Liam Payne?

Liam Payne fue un cantante y compositor británico que saltó a la fama mundial como miembro de la banda One Direction. Surgida del programa de talentos británico The X Factor, One Direction se convirtió en una de las boy bands más exitosas de la historia, conquistando a millones de fans en todo el mundo. Durante su tiempo en la banda, Payne se destacó por su voz profunda y su carisma, convirtiéndose en uno de los miembros más populares.

Tras la disolución de One Direction, Liam Payne inició su carrera como solista. Lanzó varios sencillos y un álbum de estudio, explorando un sonido más maduro y personal. Si bien tuvo éxitos de manera solitaria, el cantante nunca logró alcanzar el mismo nivel de popularidad que había conseguid. A pesar de esto, Payne continuó trabajando en su música y colaborando con otros artistas. Lamentablemente enfrentó también muchos problemas de depresión que lo llevaron al psiquiatra para tomar medicamentos.

La figura de Liam Payne está indisolublemente ligada a One Direction. Su paso por la banda marcó un antes y un después en su vida y en la de millones de fans. Aunque su carrera como solista no haya tenido el mismo impacto, su legado como parte de una de las boy bands más exitosa de todos los tiempos está asegurado.

Así lució el detalle en el funeral. Crédito: AFP

Liam Payne murió el día 16 de octubre en las instalaciones de un hotel en Buenos Aires, ciudad de Argentina. Autoridades lo encontraron en el piso de uno de los patios, donde cayó desde un tercer piso. Los exámenes indicaron que cayó en un estado inconsciente, y había en su cuerpo alcohol, cocaína y una medicina psiquiátrica recetada.

