Eiza González le quitó su lugar a Belinda en un importante evento, reviven su rivalidad

La mañana de este viernes 22 de noviembre Belinda y Eiza González se robaron las portadas de los medios de la farándula después de que trascendiera que la famosa cantante canceló su participación en un importante evento con tal de no encontrarse con la actriz.

De acuerdo con distintos espacios especializados en temas de la farándula la cantante de "Amor a primera vista" y la protagonista de la película "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" se iban a encontrar en el evento "GQ Men of the Year 2024", pero eso finalmente no sucedió.

A pesar de que ese es el rumor que más fuerza ha tomado otros reportes indican que Belinda fue reemplazada por Eiza González. Al parecer la cantante iba a ser la co-conductora e incluso iba a tener una presentación, sin embargo de último momento se presentó un importante cambio en el elenco de colaboradores.

La actriz fue la conductora. Foto: Instagram/@eizagonzalez

¿Belinda y Eiza González no se llevan bien?

La tarde de ayer la experta en temas de la farándula conocida como "Chamonic" contó que Belinda estaba invitada para participar en el evento "GQ Men of the Year 2024" que se celebró en la Ciudad de México. Al parecer la artista sería co-conductora y tendría el espacio para cantar uno de sus sencillos.

En este sentido la creadora de contenido detalló que los organizadores del evento habrían cancelado la participación de Belinda en el evento y su lugar sería ocupado por Eiza González. La actriz internacional sí estuvo presente mientras que la cantante brilló por su ausencia.

Finalmente "Chamonic" recordó que la cantante de "Luz sin gravedad" y la actriz de "Godzilla vs. Kong" no tendrían la mejor de las relaciones. Todo habría comenzado por una serie de indirectas que le mandó Belinda a Eiza González, pero hasta el momento la rivalidad no ha sido confirmada.

La cantante fue reemplazada. Foto: Instagram/@belindapop

