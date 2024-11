Así se ve Barbara Eden a sus 93 años, la protagonista de la famosa serie "Mi bella genio" de los años sesenta

Barbara Jean Morehead, mejor conocida bajo el nombre artístico de Barbara Eden, es una reconocida actriz estadounidense nacida en Tucson, Arizona, quien es recordada por su participación en producciones para el cine como "Flaming Star" (1960), teatro en obras como "Last Of The Red Hot Lovers" (1993) y series para la televisión como "Sabrina, the Teenage Witch" (2002).

Hizo su debut en la gran pantalla en el año 1956, cuando apareció en la película "Back from Eternity" interpretando un papel que no salió en los créditos. En ese mismo año tuvo su primera aparición en la televisión, cuando se presentó como invitada en la serie dramática "West Point".

Sin embargo, su mayor momento de fama llegaría en 1965 cuando fue la protagonista de la famosa serie "I Dream of Jeannie" o "Mi bella genio" como se le conoce en español, un programa de comedia y fantasía el cual fue todo un éxito, teniendo una duración de cinco temporadas con un total de 139 episodios, hasta su emisión final en 1970.

En dicha producción, Barbara Eden interpretó a Jeannie una dulce e ingenua genio de dos mil años quien se encontraba atrapada en una botella hasta que fue encontrada por Tony, un astronauta quien se convierte en su amo, y que posteriormente se enamora y casa con ella, papel por el cual fue nominada dos veces como mejor actriz de comedia en los Globos de Oro.

Barbara Eden como Jeannie en "Mi bella genio"

Foto: Instagram/officialbarbaraeden

Así se ve Barbara Eden a sus 93 años, la protagonista de "Mi bella genio"

Actualmente Barbara Eden tiene 93 años, y se ha consolidado como una de las actrices más importantes de su generación, con una trayectoria de más de setenta años en los que ha hecho gala de su talento para las artes escénicas en diversas producciones para el cine, la televisión y el teatro.

Hoy en día se mantiene activa en sus redes sociales, además de que se le ha visto participando como invitada en algunos programas y teniendo apariciones en convenciones de la cultura geek, en donde ha sorprendido a sus fanáticos con su increíble estado físico, pues ha logrado conservar una buena imagen para su avanzada edad.

Así se ve Barbara Eden a sus 93 años

Foto: Instagram/officialbarbaraeden

Sigue leyendo:

Sufrió una infidelidad por parte de Marco Antonio Solís y lo acusó de robo, así luce a sus 66 años Beatriz Adriana

Así se ve Gaby Ruffo en la actualidad, la famosa actriz que participó en "Llévatelo" junto a Paco Stanley en los noventas