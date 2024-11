Jacky Ramírez de Acapulco Shore reaparece en las redes tras ser relacionada con "La Flaca", asesinado en Los Cantaritos

La semana pasada te informamos que Jacky Ramírez, exparticipante de "Acapulco Shore" y de "Enamorándonos", tuvo una relación muy cercana con Fernando González Núñez, alias "La Flaca", un operador del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación.

El supuesto noviazgo salió a la luz después de que "La Flaca" fuera asesinado durante el ataque armado en el bar "Los Cantaritos", ocurrido la noche del sábado 9 de noviembre en el estado de Querétaro. Los hechos dejaron 10 personas muertas.

Tras el asesinato de "La Flaca" en redes sociales se viralizaron unas fotografías que muestran a Jacky Ramírez junto a Fernando González Núñez, "La Flaca". Ambos realizaron un viaje a Colombia en mayo de 2023. A pesar de que ella no subió imágenes junto al líder criminal, él si lo hizo en su perfil persona.

Después de colocarse en boca de todos por su supuesta relación con "La Flaca", Jacky Ramírez regresó a las redes sociales para compartir un par de publicaciones en Instagram. En su vuelta a las plataformas digitales, la creadora de contenido no se ha pronunciado sobre el asesinato de su supuesta expareja.

Jacky Ramírez regresa a las redes

El pasado fin de semana Jacky Ramírez, exparticipante de "Acapulco Shore" y de "Enamorándonos", volvió a Instagram para compartir una fotografía de su reciente colaboración junto a Jocelyn Macias. Inmediatamente los fans le recordaron que tuvo una relación sentimental con "La Flaca".

Los fans le recordaron su nueva polémica. Foto: Instagram/@jackyoficial_

A pesar de que no se pronunció sobre el asesinato de "La Flaca", su supuesto ex, Jacky Ramírez recibió varios comentarios en donde los fans le preguntan si no dará alguna declaraciones por los hechos violentos que sucedieron en el estado de Querétaro. Hasta el momento la joven no ha reaccionado a ningún mensaje.

Hace unas horas la también exparticipante de "Survivor México" subió una historia promocionando el contenido que está trabajando. La joven luce bastante tranquila a pesar de todo lo que ha se ha dicho por su relación sentimental con el líder criminal asesinado hace unos días.

La creadora de contenido subió una historia. Foto: Instagram/@jackyoficial_

Sigue leyendo:

Asesinado en bar "Los Cantaritos" tenía relación con Jacky Ramírez, de Acapulco Shore