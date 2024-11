Batman y The Joker llegarán a la CDMX en 2025 con Gotham City Circus ¿De qué se trata el evento?

Eres fan de Batman y The Joker desde que tienes memoria. Has comprado los comics con muchas de sus aventuras, historias llenas de peligro y enfrentamiento. Has vivido la emoción de todas las películas de cada uno de estos personajes y disfrutado con sus desenlaces. Por si fuera poco, siempre estás atento a cualquier evento donde se incluyan estos superhéroes y otros más de DC. Entonces, este evento en la Ciudad de México es para ti.

Warner Bros. Discovery Global Experiences (WBDGE) y Nice Like That anunciaron este martes 19 de noviembre los planes para el estreno mundial de Gotham City Circus, evento que se realizará en la Ciudad de México el 16 de agosto de 2025, especial para los más fieles seguidores del Hombre Murciélago y, claro está, los villanos que siempre le acompañan.

Gotham City Circus es una experiencia gastronómica inmersiva que ofrecerá una noche única rodeado de un escenario emblemático con temática circense, así como elementos inspirados por el icónico supervillano de DC, The Joker y otros reconocidos personajes del mundo de Batman.

El evento será realizado al interior del centro de entretenimiento Aztlán Parque Urbano, un espacio por demás emblemático de la Ciudad de México dentro del Bosque de Chapultepec.

Batman ya estuvo en la CDMX con el evento The Wayne Foundation Gala. Foto: Especial

¿De qué tratará el evento Gotham City Circus en la CDMX?

Los visitantes al evento único Gotham City Circus, tendrán la oportunidad de probar creaciones originales de gastronomía y mixología inspirados por The Joker en una atmósfera de circo de época, con carpas y payasos como parte de la experiencia. También pasarán por sets originales, atracciones y música en vivo que elevarán el ambiente, transportando a los invitados directamente a Gotham City.

Adicionalmente, habrá mercancía exclusiva con la imagen de este famoso supervillano y el mundo de Gotham City Circus, todo estará disponible con el característico estilo de The Joker.

Gotham City Circus es la segunda serie de eventos en la colaboración Gotham City Midnight entre WBDGE y Nice Like That para traer eventos exclusivos inspirados en Batman a fans de México. Gotham City Circus sigue el éxito de The Wayne Foundation Gala, una fastuosa serie de cenas de etiqueta destacadas por la alta gastronomía, diseño y props inmersivos, así como entretenimiento multimedia en vivo. Ahí, más de 3,500 invitados exclusivos pudieron experimentar The Wayne Foundation en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey a lo largo de 2024.

The Joker será el protagonista de Gotham City Circus. Foto: Especial

¿Cómo puedo adquirir boletos para Gotham City Circus?

Los boletos para Gotham City Circus, a llevarse a cabo en la Ciudad de México el 16 de agosto de 2025, estarán disponibles a partir del 22 de noviembre de 2024. Para más información y entradas, visita:

Sitio web: www.gothamcitymidnight.com

Instagram: @gothamcitymidnight

Recuerda que el evento se llevará a cabo en el centro de entretenimiento Aztlán Parque Urbano, dentro del Bosque de Chapultepec.

Gotham City Circus se realizará el 16 de agosto de 2025 en la CDMX. Foto: Cortesía

También cabe apuntar que Warner Bros. Discovery Global Experiences (WBDGE) es un líder mundial en la creación, desarrollo, licenciamiento y operación de entretenimiento basado en locaciones, inspirado en las franquicias, historias y personajes más grandes de los estudios de cine, televisión, animación y videojuegos de Warner Bros., HBO, Discovery, Cartoon Network y más.

WBDGE alberga lugares icónicos como The Wizarding World of Harry Potter en los parques temáticos de Universal alrededor del mundo, los galardonados recorridos de Warner Bros. Studio Tour en Londres, Hollywood y Tokio, la emblemática tienda insignia de Harry Potter en Nueva York, Warner Bros.

También alberga World Abu Dhabi, The WB Abu Dhabi, The FRIENDS Experience, The Game of Thrones Studio Tour y muchas otras experiencias inspiradas en Harry Potter, DC, Looney Tunes, Scooby-Doo, Game of Thrones, FRIENDS y más.

