Colin Farrell conquista a fanáticos de Batman con la serie “El Pingüino” que ya está disponible en HBO

La serie “El Pingüino” llegó a la plataforma de streaming de HBO Max, por lo que, si eres un seguidor del universo de DC Comics no te la puedes perder, ya que esta producción trata sobre la vida del icónico villano de Batman. Sin embargo, no te preocupes si no has visto nada sobre las películas del "Caballero de la Noche", pues también podrás disfrutarla, aunque no sepas nada al respecto.

De hecho, la serie protagonizada por Colin Farrell tiene como objetivo profundizar sobre la vida de “El Pingüino” y poder mostrar a quienes no tengan ninguna referencia una historia entretenida y fuerte capaz de entender sin ser fanático del enigmático superhéroe.

“El Pingüino” se estrenó hace unos días. (Créditos: HBO Max)

¿Cuándo podré ver la serie “El Pingüino”?

La serie “El Pingüino” llegó a la plataforma HBO Max el pasado jueves 19 de septiembre, pero cada nuevo episodio llegará los domingos, por lo que el capítulo siguiente estará disponible a partir del 29 de septiembre. En total, se espera que sean ocho capítulos, así que todavía hay mucho por ver.

En los canales oficiales existen algunos adelantos de la serie, por lo que, si aún no estás seguro de verla puedes darte una idea de lo que tratará la serie protagonizada por Colin Farrell, quien da vida a Oswald Cobblepot, nombre real de “El Pingüino”, uno de los villanos de Batman.

¿Qué dice Colin Farrell sobre “El Pingüino”?

Colin Farrell, quien es famoso por sus interpretaciones en "The Gentlemen" y "Animales fantásticos y dónde encontrarlos", es quien da vida al icónico villano de Batman “El Pingüino”. De acuerdo con sus declaraciones a la revista People, para poder lucir como su personaje tuvo que permanecer tres horas sentado en el cuarto de maquillaje. Sin embargo, agradeció por el trabajo del artista Mike Marino, quien se encargó de hacer y montar todas las prótesis.

Además, detalló que su cuerpo estaba totalmente repleto de las prótesis, por lo que el actor de 48 años luce totalmente irreconocible durante toda la serie. De hecho, también tuvo que usar una prótesis de pene para interpretar a su personaje, ya que físicamente es muy diferente a él.

Colin Farrell da vida a “El Pingüino”. (Créditos: HBO Max)

¿Quién es “El Pingüino”?

Si no has visto las películas del universo de DC Comics y no tienes ni idea de quién es “El Pingüino”, debes saber que se trata de un villano obeso de baja estatura que frecuentemente se le ve con un sombrero de copa y un esmoquin. Pese a su peculiar apariencia, es famoso por su inteligencia y su capacidad para planear crímenes.

Sin embargo, en esta nueva serie de HBO Max muestra una apariencia más madura y oscura, pues se trata de una continuación de la última película de Batman, lanzada en 2022 y protagonizada por Robert Pattinson.