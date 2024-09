La perturbadora película de Max que retrata la venganza de una forma gráfica y aterradora

La venganza es uno de los recursos más utilizados en el cine para contar historias, desde aquellas secuencias en las que se nos muestra a un par de empleados, siempre uno resentido con la llegada del nuevo, hasta aquellas en las que se entrelaza con el amor o los lazos familiares. Seguramente ya pasaron por tu cabeza distintos títulos de largometrajes que se enfocan en esto, pero hoy te compartimos una recomendación que te dejará con la piel fría, pues la forma de retratar un ajuste de cuentas es muy gráfica y aterradora.

Así que si tienes una suscripción en Max, corre a prepararte una rica botana, enciente tu tv y prepara la app, pues estás obligado a ver este clásico del cine del que hemos de recordar, es un remake de una película de 1972 y que logró convertirse en una de las favoritas de muchos. Además, su elenco tiene a estrellas como Aaron Paul o Tony Doldwyn o Monica Gregg Potter, ¿la verás? Te aseguramos que al terminarla no volverás a ver la venganza como la habías percibido, pues las escenas te estremecerán.

Se trata de "La última casa a la izquierda", una película de 2009 dirigida por Dennis Illiadis que no te dejará dormir y que puedes disfrutar ahora que el fin de semana está cerca y que las lluvias no paran en varios estados. Sin embargo, si eres de un estómago sensible y no soportas historias injustas, es posible que sea demasiado cruda para ti, pues toca temas como las agresiones sexuales y la venganza de forma gráfica.

Dos jóvenes vivirán una brutal agresión. (Foto: YouTube @Diablito666ReturnsHD)

¿De qué trata "La última casa a la izquierda"?

La película "La última casa a la izquierda" nos presenta a tres brutales criminales, aunque el verdadero protagonista es John Krug, quien ya había sido detenido por la policía cuando su hermano menor, Francis, así como su amada novia, Sadie, corren a rescatarlo. Este grupo se juntará con la familia Collingwood, que se dirige al bosque para disfrutar de sus vacaciones de verano, donde Mari, de 17 años, y su amiga, Paige, terminan atrapada por estos criminales.

Ellas tras reconocerlos como fugitivos quedan secuestradas para ser torturadas con tal de que no digan nada; la historia avanza hasta que este clan violador de la ley intenta refugiarse en la cabaña de los Collingwood, quienes estarán dispuestos a cobrar venganza por lo que le ha ocurrido a Mari y Paige. Si hasta ahora toda la trama era de lo más brutal, ahora que unos padres furiosos y dispuestos a vengar a las jovencitas hará de le película todavía más escabrosa.

Pues mientras más minutos pasan, estos padres no para de pensar y planear en todo tipo de tácticas e ideas para torturar a los responsables de las agresiones de las jovencitas. Y como todo escenario en una buena película de terror, se desarrolla en la oscuridad de la noche y con una madrugada que resultará letal para la banda de agresores.

"La última casa a la izquierda" (1972): dónde ver

Si después de ver la versión del 2009 te quedaste con ganas de ver la película que inspiró este remake, puedes hacerlo vía streaming, pues la versión de 1972 y dirigida por Wes Craven, que es igual de gráfica y aterradora. Esta cinta la puedes disfrutar en Plex o MUBI. Además, la película completa en español también se encuentra disponible en YouTube.