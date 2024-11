Eric del Castillo es una de las personalidades más queridas en el mundo del espectáculo gracias a su trayectoria, talento y simpatía mostrada ante los reflectores con el público. Por ello, su estado de salud ha generado gran preocupación entre sus fans, pues recientemente reveló que ya no puede distinguir los rostros de las personas debido a un trastorno ocular que se suma a las complicaciones de salud que ha enfrentado este año.

En octubre pasado el actor de "Mi marido tiene familia" se sometió a una cirugía por los fuertes dolores que tenía en la espalda ocasionados por una caída que sufrió en 2021. El histrión, de 90 años de edad, permaneció hospitalizado y bajo observación médica durante varios días. Aunque no tuvo complicaciones durante el procedimiento, su salud se ha visto afectada por una enfermedad ocular que le impide distinguir los rostros de las personas.

“Sigue avanzando, bendito Dios nunca me voy a quedar ciego, solamente es degeneración macular, se borra el centro, pero a mis lados veo (…) No puedo verle el rostro a las personas, luego me da pena porque me saludan muy afectuosamente y yo no sé quiénes son, para ver la cara me tengo que acercar”, explicó el actor en un encuentro con los medios retomado por “Venga la Alegría”.

Preocupa salud de Eric del Castillo, revela que ya no puede distinguir los rostros de las personas. Foto: Cuartoscuro

El padre de la actriz Kate del Castillo aclaró que no perderá la vista, pero la degeneración macular ha afectado otros aspectos de su vida para los que necesita ayuda: “Claro que me afecta, no puedo ir al teatro, no puedo leer, no puedo escribir. Dependo de otras personas para que lean lo que dice mi teléfono. En fin, sí estoy sufriendo eso, pero no quiero pensar en eso, quiero ser optimista”.

¿Qué es la degeneración macular? Enfermedad que afecta a Eric del Castillo

De acuerdo con MedlinePlus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la degeneración macular es un “trastorno ocular que destruye lentamente la visión central y aguda, lo cual dificulta la lectura y la visualización de detalles finos”. La enfermedad “es más común en personas de más de 60 años, razón por la cual a menudo se denomina degeneración macular asociada con la edad (DMAE o DME)”.

Sobre las causas, MedlinePlus es causada por daño a los vasos sanguíneos que irrigan la mácula. Este cambio también daña dicha mácula y existen dos tipos: DME seca y húmeda. La primera ocurre cuando los vasos sanguíneos bajo la mácula se vuelven delgados y frágiles, y en la segunda crecen nuevos vasos anormales y muy frágiles bajo la mácula. Estos vasos dejan escapar sangre y líquido y causa mayor parte de la pérdida de la visión.

