Iggy Pop hace vibrar el Corona Capital a sus 77 años

El legendario Iggy Pop fue uno de los headliners del último día del Corona Capital, y a sus 77 años hizo vibrar el Autódromo Hermanos Rodríguez, con una dosis de puro rock y una energía que contagió hasta las últimas personas que se dieron cita para ver a esta leyenda.

El músico estadounidense llegó luciendo su singular cabellera rubia hasta los hombros, unos jeans negros y un chaleco en el mismo color, pero este no le duró puesto ya que como es su estilo decidió quitárselo y mostrar su torso desnudo. A Iggy no lo detuvo nada en el escenario, cualquier cosa fue pretexto para bailar y demostrar que no importa la edad para pasarla bien, y ver que para el rock no hay edad.

Sus seguidores se dieron cita en el escenario Vans un poco antes de las 19:50 horas, tiempo en que estaba señalada su participación, muchos luciendo playeras con el nombre del músico, así como cabelleras largas y chamarras de piel. Durante la actuación de un poco más de una hora se escucharon varios éxitos que hicieron que la gente moviera la cabeza al ritmo de la música, tal fue el caso cuando interpretó “Raw power”, tema que fue publicado en 1973 y que sigue causando euforia.

Así se escuchó Iggy Pop

Además en la velada incluyó éxitos como “Gimme danger”, pero aún muchas personas venían de otros escenarios cuando fue el turno de “Passenger”, uno de sus emblemáticos temas que se escuchó por primera vez en 1977 y se ha convertido en un himno para muchas generaciones.

Iggy Pop hizo vibrar la 14 edición del Corona Capital

Créditos: Saúl Castillo

“Loose” y “I wanna be your dog” desataron la emoción y gritos de los asistentes que decidieron soltar el cuerpo y bailar en su lugar, aunque en la parte de adelante para muchos fue imposible porque la aglomeración ya era demasiada. Otras de las canciones que fueron parte de la actuación fueron “Down on the street” y “1970”, en el cual decidió recostarse en el piso y seguir cantando así, lo cual fue celebrado por sus seguidores.

El músico originario de Michigan incitó en todo momento al público a rockear y bailar, lo que hizo de su actuación un show lleno de energía y rock.

Kim Gordon en el escenario Corona Cero

Créditos: Saúl Castillo

Momentos icónicos en el Corona

Con más de cuatro décadas de carrera musical, la guitarrista estadounidense Kim Gordon hizo cimbrar el escenario Corona Cero, durante su actuación en la última jornada de la edición 14 del festival. Con grandes éxitos logró reunir a miles de personas para ver su show que incluyó su más reciente sencillo titulado “Bangin on the free Way”, mientras que la exintegrante de la banda Sonic Youth deleitaba a sus seguidores.

