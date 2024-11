Nodal estaría saliendo con un cantante de salsa, esta es la teoría de los fans que lo confirma

Christian Nodal es considerado como uno de los máximos representantes del regional mexicano, pero su pasado y presente amoroso lo han llevado a ser una de las figuras con más escándalos. Entre las demandas que sostiene, la vida llena de lujos que lleva, sus mediáticos romances que incluyen a Belinda, a quien hasta le dio el anillo de compromiso; a Cazzu, con quien tuvo una hija, Inti; y ahora su esposa Ángela Aguilar, son solo algunos de los aspectos que lo han llevado a estar en la mira, especialmente tras su apresurada boda con la nieta de Flor Silvestre.

Pues tanto el cantante de "Adiós amor" como Ángela Aguilar se han visto envueltos en críticas y hate en redes sociales por haber retomado un amor que inició durante su juventud, esto a sólo meses de que Nodal recibiera a su primera hija con Cazzu. Luego que la argentina salió a contar su verdad y desmentir la versión que era pública por los recién casados, la polémica no ha parado y es tanta que ya no sólo existen señalamientos, sino también teorías relacionadas a la vida privada de los famosos y una de ellas asegura que Christian estaría saliendo con un cantante de salsa.

Un tiktoker fue quien inició la teoría, misma que fue alentada por los fans, en la que se afirma que el mariacheño estaría en una relación extramarital con un querido cantante de salsa y pop latino, con quien además presume una fuerte amistad. Por supuesto, todo se trata de especulaciones, ya que ninguna de las partes involucradas ha dado declaraciones al respecto, pero las supuestas pruebas que se difundieron causaron ruido en TikTok donde el video ya cuenta con más de 200 mil reproducciones.

Noel Garca (@noelgarca92 en TikTok), fue quien luego de recibir un comentario de una seguidora habló públicamente sobre su teoría sobre un romance entre los cantantes e incluso señaló que su cercanía es tanta que no sólo se ponen felices en cuanto se ven, tal y como han dejado ver en sus apariciones públicas, sino que también tienen el mismo tatuaje en el cuello. La idea causó revuelo en redes sociales y ya es una de las más virales y comentadas del momento.

El creador de contenido Noel Garca publicó un video en el que aseguró que un "hombre que es mujeriego, es propenso a terminar con hombres" e inmediatamente después mencionó a Christian Nodal y a Marc Anthony. Recordemos que el cantante de salsa fue el padrino en la boda del cantante con Ángela Aguilar y que en más de una ocasión han presumido una gran amistad; sin embargo, al igual que el cantante mexicano tiene una larga lista de exparejas, así como seis hijos de distintas madres.

De acuerdo con esta teoría, Marc Anthony ha estado muy presente en la vida del intérprete de "De los besos que te di" al menos desde la relación que tuvo con Cazzu y las pruebas que lo confirmarían son las cercanas interacciones que los cantantes suelen tener. "En todo momento que ellos se ven se dejan ir como que con mucho cariñito, con mucho amor; algo así como que Marc Anthony prefiere apapacharse con Christian y no con su esposa (Nadia Ferreira)", sentenció el tiktoker.

Por otro lado, expuso un par de fotos de los hombres en cuestión, ambos casados, en las que cada uno presume un tatuaje con tres cruces en el cuello; Nodal del lado derecho y el estadounidense, del izquierdo. Esto mismo es lo que más ha despertado la inquietud entre los internautas, quienes no habían notado este detalle.

"A lo mejor muchos no lo notaron, pero este tipo de acercamientos entre ellos dos (Nodal y Marc Anthony) el día de su boda (Christian y Ángela), hicieron como que Ángela estuviera un poco molesta. No entiendo, porque como que ella no tolera que ellos bromeen mucho", dijo el Tiktoker.