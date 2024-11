Maryfer Centeno analiza supuesta pelea de Ángela Aguilar y Nodal: "totalmente como una diva"

Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar, esta ocasión se debe a una supuesta pelea que tuvo con su esposo, el cantante Christian Nodal durante el backstage de los premios Latin Grammy que se llevaron a cabo en Miami, y es que, la cantante tuvo una actitud un tanto seria con su marido, lo que ha enloquecido a las redes sociales.

Lo anterior ha provocado que usuarios de Tiktok, comenten que la pareja ya no se soporta y que podría ser un signo de hartazgo de la joven intérprete, sin embargo, ¿es realmente lo que su lenguaje corporal quiere decir?, para eso, Maryfer Centeno analiza cada movimiento tanto de Nodal como de Ángela y más que una pelea, la pareja parece estar en su mejor momento.

¿Hay problemas entre los recién casados?

Foto: IG @notasdecantantes

¿Ángela Aguilar está harta de Nodal?

Maryfer Centeno aprovechó su plataforma para analizar el lenguaje corporal de ambos artistas. En su opinión, la interacción entre Ángela y Nodal revela aspectos significativos de su dinámica de pareja, que no tardaron en despertar las críticas de los internautas. La forma en que la joven cantante respondió a su esposo, un simple "no sé, como quieras", fue vista por algunos como una actitud arrogante, mientras que otros interpretaron que reflejaba una clara diferencia de poder en su relación.

Maryfer Centeno no dudó en señalar que, según su análisis, Ángela Aguilar es la figura dominante dentro de su matrimonio con Christian Nodal. La grafóloga aseguró que la cantante siempre parece ir un paso adelante en las interacciones, lo que la convierte en la "protagonista" de la relación. Centeno explicó que la postura de Ángela, junto con su actitud y las palabras que empleó con su esposo, refuerzan la idea de que ella es quien tiene el control.

Según la experta, la forma en que Ángela respondió a Nodal con un tono de voz "altivo" y un "no sé, como quieras" no solo denotó confianza en sí misma, sino también un cierto aire de soberbia. "El mentón levantado, la boquita salida, refleja una mujer que es segura de sí misma, totalmente como una diva", destacó Centeno. Para la grafóloga, este tipo de comportamiento es una clara señal de que Ángela tiene una gran seguridad en su papel dentro del matrimonio, y no parece mostrar señales de sumisión ante su esposo.

La actitud de Ángela, en opinión de Centeno, se puede interpretar como un ejercicio de poder y control, lo que generó diversas reacciones entre los fans y seguidores. Algunos vieron en su respuesta un signo de arrogancia, mientras que otros defendieron su postura, asegurando que se trataba simplemente de una respuesta casual o incluso de una manera natural de comunicarse dentro de una relación.

Se veían muy felices en los Latin Grammys

Foto: Giorgio VIERA / AFP

¿Nodal está a los pies de Ángela Aguilar?

En contraste con la postura de Ángela Aguilar, Maryfer Centeno también analizó la actitud de Christian Nodal, quien, según ella, se muestra completamente dispuesto a complacer y estar pendiente de su esposa. Centeno destacó que el lenguaje corporal de Nodal refleja una entrega total hacia Ángela, ya que se muestra como un esposo atento y dispuesto a seguir sus indicaciones, incluso en un momento tan público como el de los Latin Grammy. "Christian Nodal está absolutamente a sus pies, al pendiente de qué necesita, qué se le ofrece", señaló la grafóloga.

A pesar de que algunos usuarios en redes sociales interpretaron el comportamiento de Nodal como sumiso, Centeno lo ve de manera positiva, señalando que su disposición a estar al servicio de Ángela refleja una faceta importante en una relación amorosa, especialmente en una pareja joven que está construyendo su vida juntos. Para la experta, la actitud de Nodal indica que está completamente enfocado en su esposa y que se siente afortunado de estar a su lado.

Centeno también hizo énfasis en que, aunque la relación entre Ángela y Nodal podría ser percibida por algunos como problemática o desequilibrada, lo cierto es que las dinámicas de poder dentro de una pareja son complejas y varían de acuerdo con la personalidad de cada uno de sus miembros. En este sentido, el comportamiento de ambos artistas, lejos de ser motivo de crítica, podría ser visto como una etapa natural dentro de cualquier relación en donde ambos están aprendiendo a equilibrar sus diferencias.

Sigue leyendo:

Además de Arturo García Tenorio, estos son todos los actores de la telenovela "Carrusel" que han muerto

El Rancho de Los 3 Potrillos le manda un mensaje a Pepe Aguilar tras el rumor de que compró la casa de los Fernández