Filippa Giordano y Daniel Boaventura "viajan" al pasado con su show "Cómplices"

Con casi tres décadas en la industria, Filippa Giordano emprende un “viaje” al pasado de la mano de Daniel Boaventura para crear un espectáculo de música, baile y performance centrado en la música de los 60, 70 y 80 que la gente disfrutaba y siguen vigentes en su gira “Cómplices”.

Los cantantes aseguran que la letra y música que interpretarán no pasan de moda, ya que está hecha con calidad, por eso resisten modas y el tiempo. Además, para Filippa es importante señalar que la industria pasa por un momento diferente, en el que ahora resaltan letras vulgares con las que no todos se identifican.

“No me gustan los temas demasiado vulgares, porque como madre me molesta que mis niños se tengan que enterar de cosas muy fuertes a los 10 años, yo quiero poner su atención en algo más positivo, en letras donde todavía se escuche el romanticismo, antes de una fisicidad. Entonces prefiero que se fijen en el amor, en el sueño o los cuentos de hadas con los que crecimos, para sanar el espíritu y no la carne”, afirmó la italiana.