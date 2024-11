Wendy Guevara defiende a Ricardo Peralta tras ser abucheado: "No hay que fomentar el odio"

La carrera de Ricardo Peralta resultó afectada por su participación en “La Casa de los Famosos México” debido a su actitud, algo que los fanáticos no perdonaron y así se lo hicieron saber en la reciente premier de la película “Wicked” en la que fue abucheado a su paso por la alfombra amarilla. Ante esto, Wendy Guevara salió en defensa del influencer y reflexionó con sus seguidores sobre la importancia de cuidar las críticas que se hacen.

Durante una transmisión en vivo, la integrante de “Las Perdidas” fue cuestionada sobre la polémica que rodea a Ricardo Peralta y los ataques que ha recibido a través de redes sociales. Aunque no dudó en defender al youtuber, también reflexionó sobre el daño que pueden generan en otras personas los comentarios negativos y el bullying.

“No está padre que fomentemos el odio, no hay que fomentar el odio. Este mundo ya está podrido, lo que necesitamos es un escape (…) Primero ahí andaba de perr** bufando, la verdad eso no está padre porque, seamos como seamos, somos humanos, personas, y da depresión y todo. Uno no debe de andar bufando porque uno tiene hermanos, nietos, sobrinos, lo que sea, y al rato que se hagan influencers y les hagan una buena bufada… No nos vamos de este mundo sin tragarnos la mier** que tiramos en la vida”, dijo Guevara.