"Que no apaguen su voz": el emotivo discurso de Ángela Aguilar tras ser reconocida como la "Mujer del Año"

La noche del miércoles 13 de noviembre la joven cantante, Ángela Aguilar fue reconocida como "La mujer del año" de la música regional mexicana por la revista Glamour. Al momento de recibir el premio la intérprete de "Qué agonía" brindó un emotivo mensaje que inmediatamente se volvió viral.

En su cuenta en Instagram la esposa de Christian Nodal compartió varias historias que muestran el emotivo discurso que dio tras ser reconocida como "La mujer del año" por la revista Glamour. La joven de 21 años dijo que es una gran responsabilidad recibir ese nombramiento.

En una clara referencia a todas las polémicas que ha protagonizado en este 2024, Ángela Aguilar invitó a sus seguidoras a que no dejen que ninguna circunstancia "apague su voz". La cantante aseguró que no merece el nombramiento de "La mujer del año", pero trabajará para "hacerlo".

“Para todas las niñas que me están viendo lo repito: que no apaguen su voz. Como decían muchos de mis colegas, no creo que me lo merezco, pero trabajaré para hacerlo”, dice en una parte del discurso.