Ángela Aguilar recibe premio a la Mujer del año

Pese a la polémica que rodeó a su nombramiento, la cantante Ángela Aguilar recibió el galardón Mujer del año que la revista Glamour Latinoamérica concede anualmente a las personalidades destacadas.

En una gala celebrada en un hotel de la Ciudad de México, la hija de Pepe Aguilar señaló que es un gran honor recibir este reconocimiento y que trabajará todos los días para hacerse merecedora de él.

“El estar aquí, sentirme considerada, no solo es un privilegio, sino es una gran responsabilidad. Debo admitir que he escuchado a muchas mujeres hoy y me identificaba con ellas y veía su lucha.

“Para todas las niñas que me están viendo lo repito: que no apaguen su voz. Gracias a ustedes yo tengo más recuerdos que vida y me llevo esto como uno más, como decían muchos de mis colegas, no creo que me lo merezco, pero trabajaré para hacerlo”, señaló Aguilar.

Reconoce raíces musicales mexicanas

En su breve discurso, Ángela Aguilar se permitió reconocer el apoyo de sus seguidores y su familia, incluyendo a su esposo Christian Nodal, quien aplaudió cuando su famosa pareja recibió el reconocimiento.

Aunque cometió un gazapo al adjudicar a su abuela Flor Silvestre una frase acuñada por la cantautora argentina Mercedes Sosa, Aguilar no dudó en reconocer el orgullo que siente al interpretar música mexicana.

“Tuve la oportunidad de crecer en una familia de cantantes, en una familia de música, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana, sentirme respaldada por el mariachi y los valores, las tradiciones y la cultura que conlleva

“Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso cada vez que me subo a un escenario, trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser”, destacó.

