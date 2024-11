César Antulio se sincera sobre su papel en "Las Bravas" y destaca el papel del futbol femenil

Las Bravas es una de las propuestas más recientes y exitosas de Max, liderada por Mauricio Ochmann, ahora nos trae temas mucho más profundos que en la primera temporada, pues podemos ver el crecimiento de muchos personajes en esta segunda temporada de la historia basada en el futbol.

Uno de esos personajes que ha tenido mayor evolución es “Armando” un árbitro, interpretado por el actor César Antulio, que ha iniciado un romance con el coentrenador del equipo de las Bravas, interpretado en esta ocasión por el comediante “Diablito”, dejándonos uno de los temas más controversiales en los últimos años, como lo es la libertad sexual.

Ahora el actor tuvo la oportunidad de hablar con El Heraldo de México sobre su experiencia al interpretar a un árbitro con una sexualidad abierta y como esto es una de la oportunidades más increíbles para seguir hablando de inclusión en las series de televisión, pues César nos contó todo para que puedas ver sí o sí la nueva temporada de “Las Bravas”.

¿Por qué deberías ver "Las Bravas"?

Ante esta pregunta Cesar Antulio afirma que se trata de una historia diferente, pues "estamos hablando de chicas que están jugando futbol que tienen ilusiones, creo que es una serie que motiva, que inspira principalmente a las niñas, jovencitas, adolescentes".

"Desde la temporada uno, mis compañeras actrices y también ahora futbolistas comentaban que muchos padres y familiares escribían para hacerles saber que gracias a la serie, sus hijas empezaron a querer jugar futbol entonces ellos de cierta forma se obligaban a llevarlas a entrenar", contó en entrevista a este medio.

Pues que también esos sueños en cuanto al deporte, en este caso es el soccer, pero cualquiera que sea, o sea, se pueden cumplir, o sea, creo que yo nunca antes había visto una historia que justo hablara de un grupo de mujeres protagonistas en el futbol soccer. Y bueno, creo que esto habla de mucho empoderamiento también en la cancha y también del apoyo entre el equipo, ¿no?

¿Qué tan importante crees que es darle la voz al deporte?

Para mí es muy relevante, creo que las mujeres siempre nos dejan cada vez más claro que pueden llegar más lejos de lo que todos alguna vez quizá llegamos a pensar, ¿sabes? Entonces me parece muy increíble que se esté representando algo que a lo mejor mucha gente todavía no está acostumbrado o acostumbrada. Entonces ese peso que se les da a las chicas, de verdad, me parece de aplaudirse.

¿Cómo se siente interpretar a un personaje al que se le está dando la voz de una manera en la que muchas veces no hay oportunidad?

Claro, pues mira, para mí fue un, no sé, creo que este personaje me eligió para enfrentar muchos tabús que yo también tenía y prejuicios que tenía sobre mí. O sea, se asemeja mucho a lo que vivió César Antulio. Entonces, justo enfrentarse tanto al futbol, que nunca me ha gustado, te lo debo confesar, nunca fui bueno. Entonces enfrentarme a esto y aparte que mi personaje tuviera una relación sentimental con el coentrenador de Las Bravas, para mí fue muy bonito, muy bonito.

Creo que a mí me habría encantado ver este tipo de historias cuando era niño, cuando era joven. Y creo que las plataformas tienen un gran acierto porque cada vez más están incluyendo más historias, porque obviamente hay público que se ve reflejado, que se ve representado y que por eso las consume. Entonces me encanta poder llevar este mensaje y creo que es el tipo de historias que a mí César Antulio me gustaría seguir contando, seguir interpretando para justo, tal vez seguir abriendo mentes, cambiar ideas y sobre todo siempre sobre el respeto.

¿Cómo es esa convivencia para llevar a la pantalla una relación que se siente tan real?

Pues justo era como el miedito, ¿no? O sea, a mí, pues, nada, que realmente la gente sintiera esa conexión, que se identificara, que les conmoviera de cierta forma. Y la verdad es que el Diablito siempre se mostró muy generoso y muy dispuesto a tantos ensayos, a pasar la escena, es un hombre muy ocupado, eso sí, literal a veces llegaba directo al set, a maquillaje, íbamos a grabar, pero siempre con todo el respeto que esta relación y esta historia merece, ¿no?

Siempre fue cuidadoso, tal vez, yo en él veo como esta experiencia de estar ya mucho tiempo en set y la verdad es que me lo transmitió, legamos a platicar fuera de cámara, fuera de las grabaciones y bien, o sea, era una relación, una persona muy amable, muy generosa y pues nada, fue muy bueno, una experiencia única, creo que la mejor experiencia que he tenido hasta ahora en mi carrera de estar cerca de un personaje como el diablito.

¿Qué tanto hay de César en Armando?

¡Dios mío! Pues mira, hay ganas, hay este sueño y estas ganas de vivir una vida en pareja, ¿sabes? También hay justo, creo que los límites, el saber establecer bien los límites de hasta dónde sí y hasta dónde hay nos, o hay justamente cosas no negociables, porque también el estar dentro de una relación, a pesar de que puedas amar muchísimo a la otra persona, siempre tienes, creo que siempre tienes que poner, anteponer tu tranquilidad, tu paz mental, definir tus límites muy bien.

Creo que también hay estas ganas de ser empático con tu pareja, de escucharle, de ser su apoyo. ¿Qué más podría haber? La escucha, mucha escucha, porque justamente con Sebastián creo que lo que yo trabajé era como, mi objetivo era ser ese lugar donde él pudiera estar tranquilo fuera de la cancha que ya fuera un lugar, pues, más de pareja, más íntimo, más donde nadie nos ve, y creo que ese fue mi objetivo principal.

¿Demuestran con la serie un poco la importancia sobre la sexualidad?

Y si a eso le sumas que aparte tiene una orientación sexual diferente a la que debería tener, o sea, realmente, pues es un tema, o sea, sí es algo fundamental, pero que al mismo tiempo me llamó muchísimo la atención, y que cuando supe de qué iba a toda la historia dije, me encantaría hacer esto, ojalá que me toque.

Afortunadamente me eligieron, pero sí, o sea, justo por eso te digo que la serie me parece un gran acierto, porque aparte de tocar el tema del soccer, incluye también estas figuras que tienen una relación sentimental entre ellos, como es un entrenador y un árbitro.

Como bien dices, el árbitro tiene el mayor nivel jerárquico en una cancha, y además de todo, o sea, no le está importando, no le está interesando, porque él sabe lo que quiere, él sabe a quién quiere, tuvo una conexión importantísima con Sebastián desde la primera vez, y al final de cuentas no le importó, o sea, él sabe, creo que Armando sabe bien diferenciar su ámbito profesional en la cancha y su vida personal, ¿sabes? Y creo que así debería de ser ojalá que esta historia le pueda llegar a personas que tienen la misma situación, porque seguramente las va a ver, y se vale, se vale.

