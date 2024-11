¿Traiciona al programa Hoy? Andrea Legarreta aparece junto a conductora de Ventaneando, FOTO desata rumores

La máxima figura de Televisa y del matutino "programa Hoy", Andrea Legarreta sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una fotografía junto a una de las conductoras más queridas del programa de espectáculos "Ventaneando", provocando un sin fin de especulaciones entre los internautas.

A sus 53 años de edad, Andrea Legarreta es considerada una de las máximas referentes del entretenimiento en nuestro país gracias al trabajo que ha realizado durante tantos años como titular del "programa Hoy". Su fama y cariño se ve reflejado en redes sociales ya que todo lo que comparte se vuelve viral.

Fue precisamente esto lo que sucedió hace unas después de que la protagonista de la telenovela infantil "¡Vivan los niños!" compartiera una fotografía en la que presumió la gran relación que tiene con una de las compañeras de Pati Chapoy, la conductora más famosa de TV Azteca y de "Ventaneando".

La conductora subió una historia en redes sociales. Foto: Instagram/@

andrealegarreta

Andrea Legarreta presume su amistas con conductora de "Ventaneando"

Ante sus más de 6 millones de seguidores en Instagram, Andrea Legarreta, estrella del "programa Hoy", compartió algunas fotografías del evento de Ariana Grande en la Ciudad de México, sin embargo una de ellas fue la que más llamó la atención o al menos así se lo hicieron saber sus miles de fans.

Resulta que Andrea Legarreta aprovechó sus historias en Instagram para subir una fotografía junto a la periodista y conductora de "Ventaneando", Linet Puente, a quien le dedicó un mensaje demostrando que tienen una excelente relación. La publicación sumó miles de reacciones.

A pesar de que ambas trabajan en distintas televisoras, Andrea Legarreta y Linet Puente intercambiaron mensajes presumiendo que se llevan bastante bien. Por su parte la conductora del "programa Hoy" aseguró que le encanta ver a la compañera de Pati Chapoy en "Ventaneando".

"A mi también me encanta verte, eres una reina", escribió.

La conductora subió esta fotografía. Foto: Instagram/@andrealegarreta

Como era de esperarse la publicación de Andrea Legarreta en Instagram no pasó desapercibida para nadie pues a los pocos minutos recibió miles de comentarios y un sin fin de me gusta. Los internautas celebraron que no exista ningún tipo de rivalidad entre las conductoras de televisión.

¿En dónde sale Andrea Legarreta?

En este 2024, Andrea Legarreta sigue siendo una de las figuras más importantes de la televisora de San Ángel. Actualmente la conductora es la estrella principal del matutino "programa Hoy", compartiendo elenco estrella junto a Galilea Montijo y Raúl "Negro" Araiza.

Sigue leyendo:

Colaboradora de Hoy sufre una lesión, a unos días del accidente el matutino ya le busca reemplazo