Colaboradora de Hoy sufre una lesión, a unos días del accidente el matutino ya le busca reemplazo

Al final de la semana pasada los fans de "Las Estrellas Bailan en Hoy" externaron su preocupación después de que la modelo y conductora de televisión, Alana no pudiera presentarse a la pista de baile junto a su pareja "La Diviza". Ante esta situación el influencer tuvo que presentar la rutina solo.

Ante esta situación los conductores del "programa Hoy" informaron que lamentablemente la situación de Alana no mejora y por este motivo posiblemente no se vaya a poder reincorporar a "Las Estrellas Bailan en Hoy". Detallaron que ya le buscan nueva pareja de baile a "La Divaza".

Durante uno de los ensayos de "Las Estrellas Bailan en Hoy", Alana se torció el pie, situación que le impide realizar las complicadas rutinas de baile. Todo indica que la joven modelo sigue en rehabilitación, por lo que su lugar sería ocupado por otra estrella del entretenimiento.

En este sentido los conductores del "programa Hoy" dijeron que posiblemente el lugar de Alana sería ocupado por una exparticipante de "Las Estrellas Bailan en Hoy". Una de las candidatas es Andrea Escalona, quien dijo que estaría encantada de hacer pareja con "La Diviza".

Después de confirmar que sigue lastimada de su pierna, Alana subió un video en redes sociales diciendo que estaba dispuesta a ensayar para presentar un nuevo baile en "Las Estrellas Bailan en Hoy", sin embargo por el momento la producción no se lo había permitido.

Demasiado triste la exconductora de "Venga La Alegría Fin de Semana" aseguró que se tiene que cuidar ante el complicado momento que está viviendo, pero afortunadamente cuenta con todo el apoyo de sus compañeros. Sus fans le dijeron que cuide su pierna para que pueda acompañar en los siguientes bailes a "La Divaza".

"No me dejan bailar, dije me quito la bota para bailar y ensayar. No me dejan, me tengo que cuidar", dijo en un video.