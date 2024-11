Qué es el egotismo, rasgo que Christian Nodal presenta y se evidencia en sus relaciones, afirma psicólogo

Banderas rojas (red flags), love bombing y rasgos de personalidad narcisista son términos empleados en Psicología que se han vinculado con el cantautor mexicano Christian Nodal debido a que ha tenido vínculos amorosos que terminan en polémica. Sus relaciones de pareja con Belinda y Julieta Emilia Cazzuchelli, artísticamente conocida como Cazzu, han desatado una ola de críticas y expertos en el área de salud lo han analizado.

El doctor en Psicología Adrián Salama ha compartido en YouTube diversos videos en los que comparte análisis del cantante. Mediante estos, el experto ha expuesto que no considera que el intérprete de “Adiós, amor” sea narcisista, pero sí lo considera impulsivo, inmaduro y carente de empatía, lo que manifiesta con su falta de responsabilidad afectiva.

Además, el terapeuta ha empleado un término en Psicología que es bastante particular para referirse a Christian Nodal, de 25 años de edad: egotismo que es similar a egoísmo, pero no significan por lo mismo; por ende, no deben emplearse como sinónimos y es vital entender qué los diferencia para usarlos correctamente.

“El egotismo es parte del narcisismo porque para conseguir lo que quiero voy a pasar por encima de quien sea”, explicó el doctor en Psicología Adrián Salama.

Qué es el egotismo

De acuerdo con la Real Academia Española, la definición de este término es “prurito de hablar de sí mismo” y “sentimiento exagerado de la propia personalidad”. Para comprender la definición a fondo, en el sitio Psicología y mente se explica que el egotismo es cuando una persona se da un valor excesivo, mientras que el egoísmo se refiere al amor excesivo por uno mismo”.

Cómo son las personas egotistas

El mismo sitio enfocado en Psicología detalla que las personas egotistas tienen rasgos que las diferencian y los siguientes tres son clave: sobrevaloración, anteposición a otros y destacar cualidades, aunque en realidad no las tengan. Como consecuencia, estos comportamientos tienen un impacto negativo en todas las relaciones, ya sean amorosas, familiares, laborales y personales.

“Tienen un fuerte sentido de sí mismo y mantienen una buena percepción de sus características personales (...). Creen que tienen más cualidades positivas de las que realmente tienen y que su valor es más grande que el de los demás”, se explica en Psicología y mente al referirse a las personas egotistas.

Otros aspectos que presentan las personas egotistas es que centran la atención en ellas y se les dificulta reconocer cuando alguien tiene un logro. Esto las hace parecer envidiosas, pero en sí se trata de su baja sensibilidad. De hecho, su falta o nula sensibilidad provoca que se enojen cuando son ignoradas o no reciben la atención que quieren o creen merecer.

Curiosamente este tipo de personas están cerradas a la crítica, aunque sea positiva y les dé la oportunidad de trabajar en sus áreas de oportunidad. En estos casos, suelen reaccionar con enojo y consideran que reciben estos comentarios porque les tienen envidia.

Características de las personas egotistas

En resumen, quienes son egotistas tienen los siguientes comportamientos, indica Psicología y mente:

Tienen un autoconcepto exagerado

Tienen autocentramiento exagerado

Carecen de responsabilidad

Carecen de empatía

Presentan falta de compromiso

