Crista, mamá de Gala Montes, arremete contra la actriz y la llama “malagradecida”

Gala Montes se encuentra una vez más en el ojo del huracán por los conflictos con su mamá, Crista Montes, quien se defendió de las recientes declaraciones de su hija en las que la acusa de haberle robado dinero y la llama "ridícula" por haberse presentado en la final de "La Casa de los Famosos México" pese a que ella no lo deseaba así. La madre de la actriz se mostró molesta y la tachó de “malagradecida”.

El pleito entre Gala Montes y su mamá generó gran alboroto tan sólo unos días antes de que la actriz entrara al reality show por las declaraciones a una revista donde Crista Montes aseguraba que su hija la había dejado sin dinero al despedirla como su mánager luego de 18 años. Al respecto, la cantante no dudó en defenderse y señaló a su madre de extorsionarla y de haberse beneficiado de las ganancias que obtuvo desde que inició su carrera.

La actriz de "El señor de los cielos" habló sobre el conflicto en su reciente entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, en ésta descarta una pronta reconciliación y llama a su mamá "ridícula" por haberse presentado en la final del programa aún cuando ella habría expresado de manera contundente que no deseaba verla en el programa.

“Dije: ‘Chance y ya cambió’, me dio el abrazo, pero no había visto el circo que había armado. De verdad digo: ‘Pobre señora ridícula’ (…) La abracé porque tenía ganas de abrazarla y no le iba a hacer un desplante, por supuesto, pero yo entendía que yo soy team Gala y ya no vas a pasar por encima de mí y me da pena todo lo que estás viviendo, pero te lo mereces, o sea, me dio lástima”, dijo Gala Montes.