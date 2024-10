Briggitte Bozzo llama "malagradecida" a Gala Montes por maltratar la ropa de su stylist: "No puedes ser así"

Una nueva polémica ha surgido poniendo en riesgo al Team Mar que marcó el triunfo de Briggitte Bozzo y Gala Montes en “La Casa de los Famosos México”. Y es que la stylist Laura exhibió en redes sociales a la actriz mexicana por devolverle algunas prendas en mal estado, algo por lo que la modelo venezolana no dudó en defender a la experta en moda y llamó “malagradecida” a quien fuera una de sus grandes amigas y aliadas en el reality show.

Laura, encargada de la imagen de Briggitte Bozzo, compartió un video a través de sus historias en Instagram en el que exhibe la manera en la que le devolvieron algunas prendas. Aunque no mencionó a Gala Montes, lo que mostró coincide con algunos de los looks que usó recientemente la actriz. Ante esto, la tiktoker venezolana salió en defensa de su stylist y arremetió contra la también cantante.

“Lau es mi estilista, yo amo cómo me viste y con todo el amor del mundo les digo, porque yo los amo y estoy eternamente agradecida, pero aquí sí existe todo tipo de cosas (…) Yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es como desvalorar el trabajo de un mesero, no lo vas a tratar cul*** porque te está atendiendo, seas quien seas, no puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida, nunca. Lau me parece perfectamente, es mi amiga, trabajo super bien, me super viste bien, entiende completamente mi estilo”, dijo la influencer.