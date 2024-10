Taylor Swift es coronada como la artista con más dinero de todo el mundo, ¿a cuánto asciende su fortuna?

Cuando hablamos de referentes femeninas en la música actual, es inevitable pensar en la icónia Taylor Swift, quien ha logrado consolidar una carrera muy sólida y exitosa gracias a la forma en la que transforma sus vivencias personales en canciones con las cuáles todo el mundo puede sentirse identificado por lo menos una vez. Es por ello que su más reciente gira "The Eras Tour" ha sido todo un éxito desde hace un par de años, posicionándola como una de las grandes referentes musicales, aunque existas varios hombres a los que les duela aceptarlo.

Taylor Swift, nacida el 13 de diciembre de 1989 en Reading, Pensilvania, comenzó su carrera como una joven cantante de música country. Sin embargo, a lo largo de los años, ha evolucionado hasta convertirse en una superestrella global que trasciende géneros y fronteras; con una carrera que abarca casi dos décadas, TayTay ha demostrado no solo ser una talentosa intérprete y compositora, sino también una astuta empresaria que ha sabido capitalizar sus todos sus éxitos.

Por ello, además de ganarse el cariño de millones de personas alrededor del mundo, la rubia también se ha coronado como la artista femenina con más ingresos en todo el mundo. De acuerdo con una publicación de la prestigiosa revista Forbes, el patrimonio neto de Taylor Swift la ha convertido en una de las figuras más influyentes no solo en la música, sino en toda la industria del entretenimiento.

Sus inicios modestos en la industria musical no predijeron la magnitud del fenómeno que llegaría a ser.

¿A cuánto asciende la fortuna de Taylor Swift?

El ascenso meteórico de Taylor Swift en la industria musical no es cuestión de suerte, pues ha sido alimentado por una serie de éxitos rotundos en la música, con álbumes que han batido récords de ventas y giras que llenan estadios en todo el mundo. De la misma forma, su impacto cultural es tal que ha trascendido la música para influir en áreas como la moda, la política y la cultura digital, gracias a su fuerte presencia en redes sociales y su habilidad para conectarse de manera auténtica con sus swifties.

Por ello, no es sorpresa que durante toda su carrera haya amasado un gran patrimonio y de acuerdo con la más reciente actualización de Forbes, la fortuna de Taylor Swift asciende a 1,600 millones de dólares. Esta impresionante suma de dinero es el resultado de su exitosa carrera musical, especialmente gracias a su monumental "The Eras Tour", que rompió récords de ingresos, y al creciente valor de su catálogo musical, pero también ha acumulado una considerable cantidad de riqueza a través de sus inversiones en bienes raíces y otros proyectos.

Con estos millones de dólares acumulados, Taylor Swift ha superado a otras figuras prominentes en el mundo del entretenimiento, como Rihanna, cuyo patrimonio se estima en 1,400 millones de dólares. y es que además de su exitosa carrera musical, la cantante ha construido gran parte de su fortuna a través de su marca de cosméticos Fenty Beauty y su línea de lencería Savage x Fenty.

La cantante ha desbancado a Rihanna como la artista con mayor fortuna en todo el mundo.

A pesar de este logro impresionante, TayTay aún se encuentra por detrás de JAY-Z, cuya fortuna asciende a 2,500 millones de dólares, en gran parte debido a sus astutas inversiones en compañías como Tidal, su participación en la industria del alcohol y sus colaboraciones en proyectos empresariales en múltiples industrias.

No obstante, es importante señalar que el camino de Taylor Swift hacia la riqueza ha sido único, ya que a diferencia de muchos otros artistas que han diversificado sus ingresos a través de marcas de ropa o cosméticos, la rubia ha construido la mayor parte de su fortuna a través de la música y las giras.

"The Eras Tour", la gira que rompió todas las expectativas

El principal catalizador para este asombroso incremento en la fortuna de Taylor Swift ha sido su monumental "The Eras Tour", una gira que no solo ha redefinido lo que significa un concierto en vivo, sino que también ha establecido nuevos estándares en la industria del entretenimiento. Desde su lanzamiento en marzo de 2023, la gira se convirtió rápidamente en un fenómeno global, rompiendo récords de asistencia, ingresos y venta de boletos en prácticamente cada ciudad que visitó.

De acuerdo con Billboard, el "The Eras Tour" se convirtió en la primera gira en la historia en superar la barrera de los mil millones de dólares en ingresos, alcanzando esta marca en diciembre de 2023 tras solo 60 conciertos en un periodo de ocho meses. Con esta hazaña, TayTay dejó atrás récords establecidos previamente por artistas legendarios como U2 y The Rolling Stones; pero lo más impresionante de esta cifra es que el éxito de la gira no parece tener fin ya que se espera que para finales de 2024, cuando la gira concluya, genere otros mil millones de dólares adicionales.

El espectáculo en sí mismo ha sido alabado no solo por su trascendencia y producción, sino también por su conexión emocional con el público.

Otro factor crucial en la construcción de la vasta fortuna de Taylor Swift ha sido el inmenso valor de su catálogo musical, pues en los últimos años, el control de los derechos de su música se ha convertido en una cuestión central en su carrera, lo que la llevó a regrabar sus primeros seis álbumes, siendo un movimiento sin precedentes en la industria musical. Esta decisión, motivada en gran parte por la disputa pública con su antigua discográfica "Big Machine Records" y su dueño, Scooter Braun, le permitió recuperar el control sobre su obra artística y, a su vez, multiplicar su fortuna.

Los álbumes regrabados de la rubia, bajo el título "Taylor’s Version", han sido un éxito rotundo tanto comercialmente como culturalmente, con millones de swifities apoyando su iniciativa. Y es que al tomar el control de su música, TayTay no solo aseguró que las ganancias generadas por las reproducciones de estas versiones regrabadas fueran directamente a ella, sino que también marcó un precedente en la industria sobre el control de los derechos de los artistas sobre su propio trabajo.

El valor total de su catálogo se estima en aproximadamente 600 millones de dólares, una cifra que sigue creciendo a medida que más y más fans adoptan las versiones regrabadas. A esto se suma el hecho de que sus nuevos álbumes, como "Midnights" y "Folklore", continúan encabezando las listas de éxitos a nivel mundial, consolidando aún más su legado musical.

A sus 30 y tantos años, Swift ha logrado más que la mayoría de las personas en una vida, y su legado, tanto musical como financiero, seguirá impactando a generaciones por venir.

Es así como con su fortuna y legado en constante crecimiento, muchos expertos creen que Taylor Swift tiene el potencial de un día convertirse en la mujer más rica del mundo en el ámbito del entretenimiento. Además, su habilidad para adaptarse a los cambios en la industria y su enfoque empresarial indican que este crecimiento financiero no muestra señales de desaceleración.

