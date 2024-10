¡Peso Pluma y Sabrina Carpenter juntos! Los cantantes desatan rumores de una colaboración

Una posible colaboración entre ambos artistas parece estarse cocinando. Instagram/@pesopluma/@sabrinacarpenter

Sin duda alguna, Sabrina Carpenter se ha convertido en una de las estrellas pop más importantes de los últimos años, y es que además de tener en su repertorio temas como "Please Please Please" y "Espresso", también se ha convertido en un ícono de la moda, maximizando una estética delicada y llena de colores pastel que encantan a cualquiera que la mira. A pesar de que lleva varios años en la industria musical, su éxito es relativamente actual y con ello ha logrado presentarse en escenarios importantes.

Es así como la cantante estadounidense parece estar construyendo un camino lleno de éxitos y colaboraciones con distintos artistas, pero una de las que ha levantado sospechas tiene que ver con Peso Pluma, artista mexicano que fue uno de los pioneros en el género de los corridos tumbados y, contrario a la carrera de Carpenter, su música tiene que ver más con el regional mexicano.

Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de una posible colaboración entre Peso Pluma y Sabrina Carpenter, una serie de imágenes compartidas en las redes sociales de los famosos han desatado los rumores y especulaciones sobre cómo dos estilos tan distintos pueden revivir la estética "tumbette" en su máximo esplendor.

Las teorías van desde una simple colaboración musical hasta la posibilidad de que estén trabajando juntos en una campaña.

Fotografia: Instagram/@sabrinacarpenter

Sabrina Carpenter y Peso Pluma desatan rumores de colaboración

Fue a través de TikTok donde el creador de contenido Eddy Nieblas compartió algunas pistas que podrían señalar una posible colaboración entre Peso Pluma y la mismísima Sabrina Carpenter; todo comenzó cuando la cantante estadounidense compartió en sus historias de Instagram una fotografía del artista mexicano en donde mostraba orgulloso una gorra con la frase "I'm working late" ("estoy trabajando hasta tarde").

Y aunque esto podría parecer un simple accesorio, las y los fans de Sabrina no pudieron contener su asombro ya que la frase pertenece a la canción "Espresso" interpretada por la cantante. Aunque no puso otra palabra sobre el contexto de esta fotografía, Carpenter acompañó su historia con el tema "Dos días", que pertenece al repertorio de Peso Pluma; de la misma forma, Eddy Nieblas afirmó que ambos artistas se siguen en sus respectivas cuentas de Instagram, lo que sólo ha alimentado más este rumor.

Si bien esto no ha sido confirmado por ninguno de los dos artistas, la posibilidad de que Peso Pluma y Sabrina Carpenter colaboren en una canción parece más probable cada día, pues las y los fans de ambos lados continúan mostrando entusiasmo por esta posible unión. Así, las y los seguidores han tomado las redes para discutir las diversas maneras en que sus estilos podrían fusionarse, desde un corrido tumbado suave con un toque pop, hasta una balada bilingüe que aproveche las habilidades vocales de ambos artistas.

Este tipo de combinaciones musicales no es nuevo, pero la expectativa y el entusiasmo que rodean a Peso Pluma y Carpenter son particularmente notables por el contraste de sus estilos y trayectorias.

Fotografía: Instagram/@pesopluma

Si bien Peso Pluma ha sido hasta ahora un representante destacado del regional mexicano y su vertiente más moderna, Sabrina Carpenter se ha mantenido fiel a sus raíces pop estadounidenses, aunque siempre dispuesta a explorar nuevos sonidos, por lo que una colaboración entre ellos podría representar una fusión innovadora de géneros, mezclando el regional mexicano con el pop global.

De la misma forma, la carrera de Peso Pluma ha estado en ascenso meteórico, especialmente en el mercado estadounidense, donde ha logrado llevar su música a nuevos públicos. Sabrina Carpenter, por su parte, ha consolidado su éxito internacional y ha demostrado ser una de las voces más prometedoras de su generación y ver a estos dos artistas juntos no solo simboliza una unión de talento, sino también una mezcla cultural entre el mundo latino y el anglosajón, lo que podría significar una apertura aún mayor para la música latina en el mercado global.

Sigue leyendo:

Esta es la canción de Caifanes que le dedicaron a los estudiantes víctimas del 2 de octubre

Natanael Cano estrena VIDEO cantando "Amor Eterno" de Juan Gabriel y hace enojar al público

¿Habrá colaboración entre Sabrina Carpenter y Peso Pluma?