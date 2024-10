Actriz de “Forrest Gump” confiesa traumática experiencia por un aborto en México y manda su apoyo a Kamala Harris

Sally Field habló por primera vez sobre la traumática experiencia que sufrió por tener un aborto ilegal en México cuando tenía 17 años de edad. La actriz de “Forrest Gump” destacó el limitado acceso a una educación reproductiva en aquel momento, a los anticonceptivos y el poco apoyo que tenía de su familia por lo que recurrió a un amigo que la llevó a una clínica en la frontera con Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz que realiza el papel de Tía May en “Spiderman” compartió un video en el relata la difícil situación en la que se encontraba en aquel momento tanto familiar como social ante la limitada información sobre el tema: “Me siento muy avergonzada por esto porque fui criada en los 50 y está arraigado en mí. No tenía oportunidades en mi vida, no tenía mucho apoyo de mi familia de ninguna forma o financieramente”.

Al enterase que esta embrazada buscó ayuda en un amigo de su familia, quien la llevó a Tijuana y le dio dinero en efectivo, así como la dirección de una clínica donde vivió momentos de angustia al darse cuenta que, durante el doloroso procedimiento, el técnico abusó sexualmente de ella.

“No me pusieron anestesia. Había un técnico que me dio a inhalar éter, pero sólo durmió mis brazos y piernas, pero sentí todo el dolor. Luego me di cuenta que el técnico estaba agrediéndome sexualmente por lo que tuve que buscar la forma de mover mis brazos y alejarlo de mí. Fue un pozo de la vergüenza”, dijo la actriz.

Sally Field a favor de los derechos reproductivos en EU

La actriz, de 77 años, se ha pronunciado más de una vez a favor del aborto legal y los derechos reproductivos en Estados Unidos, motivo por el que externó su apoyo a Kamala Harris, candidata a la presidencia de EU, en las elecciones y a Tim Walz, gobernador de Minnesota y aspirante demócrata a vicepresidente.

"Fue durante un tiempo aún peor que ahora. Un momento en el que los anticonceptivos no estaban disponibles fácilmente y sólo si estabas casado, pero siento que tantas mujeres de mi generación pasaron por eventos similares y traumáticos y me siento más fuerte cuando pienso en ellas. Yo creo, como yo, deben querer luchar por sus nietos y por todas las jovencitas de este país. Es una de las razones por las que muchos de nosotros apoyamos a Kamala Harris y Tim Walz", escribió la actriz en el video de redes sociales.

Sally Field habla de su traumática experiencia por un aborto en México. Foto: IG @sallyfield

