¿Quién gana La Academia 2024?, la IA da su predicción

La Academia está cada vez más cerca de llegar a su fin y con esto el poder conocer al nuevo ganador de la generación 2024. Previo a disfrutar el último concierto de esta generación se le preguntó a la Inteligencia Artificial quién podría ser le ganador de La Academia. Entre los nombres que sobresalen como favoritos en las redes sociales se encuentran Mario y Julio, pero ¿qué piensa la IA sobre el posible ganador?

Después de una larga e intensa temporada, ya está cada vez más cerca el final de La Academia 2024. Jaime Camil y los jueces están cada vez más cerca de vivir, junto a los fans del programa, la última presentación del reality show en este año. Antes de disfrutar de las interpretaciones de todos los finalistas, es momento de preguntarle a ChatGPT quien podría ganar el programa de la televisora del Ajusco. Julio Ávila, Brisa Santana, Mar Lara, Isaveli Laina, Edith Evans, Caro Heredia y Mario Girón son los finalistas.

La Academia está cada vez más cerca de vivir la Gran Final (IG: laacademiatv)

¿Quién va a ganar La Academia, según la IA?

Se tiene que mencionar que ChatGPT y otras plataformas de Inteligencia Artificial no pueden predecir el futuro, por lo que su respuesta no fue la esperada por muchos de los fans del programa de música. La IA dejó claro que el programa es muy impredecible, por lo que no pueden revelar un nombre del que se quede con la corona de La Academia en este 2024.

"No puedo predecir el futuro, así que no sé quién será el ganador de La Academia 2024. La competencia puede ser muy impredecible, ya que depende de muchos factores, como las actuaciones y el apoyo del público", se puede leer en la respuesta de ChatGPT.

La IA no pudo revelar el nombre del ganador de La Academia (IG: laacademiatv)

¿Dónde ver la Final de La Academia 2024?

Para todos aquellos que no se quieran perder un solo instante de la Gran Final de La Academia, evento que promete ser inolvidable para los finalistas como para todos aquellos que disfruten de este último concierto, deben tener en cuenta que se transmitirá por el canal Uno es decir, por la señal de Tv Azteca.

¿A qué hora es la Gran Final de la Academia 2024?

La cita para poder disfrutar de este evento es este domingo 6 de octubre, a las 20:00, hora de la Ciudad de México. A partir de esta hora, todos los fans del programa musical podrán ver el último enfrentamiento de Julio, Mario, Mar, Isaveli, Edith, Caro y Brisa. Para todos aquellos que no puedan ver el evento, pueden seguir toda la información sobre la Gran Final a través de El Heraldo de México.

Sigue leyendo:

La Academia 2024: ¿dónde y cuándo ver la final el próximo domingo 6 de octubre?

Final de La Academia 2024: filtran el nombre del alumno ganador de este domingo 6 de octubre