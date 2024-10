A Fátima Torre el teatro le permite disfrutar su maternidad

Con 28 años de carrera en la pantalla chica, Fátima Torre desea desenvolverse más en los escenarios teatrales, porque además de experimentar distintas emociones al tener el público tan cerca, le permite combinar su pasión por la actuación con su tiempo y amor hacía sus hijos.

“Con mi maternidad se me hace muy cómodo el teatro, aunque tiene sus retos, pero poder ser una mamá presente durante todo el día e irme en las noches a trabajar a las obras, me encanta, porque además puedo compartir mi experiencia con la maternidad en algunos personajes”, dijo la actriz.

Torre protagoniza la obra “2:22 una historia paranormal” en el Teatro Xola, donde interpreta a “Eli”, una mamá primeriza que entre las desveladas y cuidados que requiere su bebé, se pierde un poco en el mundo y empieza a escuchar cosas que no sabe si son reales o no, mientras que su esposo le asegura que todo tiene una explicación lógica, pero es hasta que invitan a un par de amigos a su casa, cuando todo cambia.

“En muchas cosas me identifico con ‘Eli’ y en otras no, por eso quise hacerla súper humana, porque es una mamá primeriza y no cree en fantasmas, pero los escucha e intenta descifrar qué pasa, siente que se volvió loca, y creo que de repente la maternidad cuando eres primeriza puede llegar a ser un lugar muy solitario y vulnerable, porque tienes una carga enorme”, contó.