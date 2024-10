La Chupitos hace fuerte crítica a Rafael Inclán por comentario machista contra la presidenta Claudia Sheinbaum

Hace algunos días fuimos testigos de un cambio histórico en el país, pues Claudia Sheinbaum Pardo llegó a la presidencia del país y se convirtió en la primer mujer en lograrlo. Es así como su sexenio promete ser un parteaguas para las mujeres mexicanas y aunque es un hito histórico que incluso ha trascendido a escenarios internacionales, los pensamientos machistas y retrógradas no tardatron en llegar y uno de los más despectivos fue aquel dicho por el actor Rafael Inclán.

Durante un encuentro con la prensa, Rafael Inclán (un ícono del Cine de Ficheras), quedó envuelto en la polémica luego de que se refirió a Sheinbaum como una "ama de casa" a cargo del Poder Ejecutivo. Este comentario disfrazado de un supuesto "chiste", en realidad es una expresión que refuerza los estereotipos de género, por lo que las redes sociales se llenaron rápidamente de críticas hacia el actor.

El comentario ocurrió cuando Inclán, en tono irónico, se refirió a la nueva administración de Sheinbaum y dijo: "Ahora vamos a tener una ama de casa seis años". Aunque su colega y también comediante Luis de Alba, quien lo acompañaba en la rueda de prensa, intentó suavizar la situación presionándolo para que aclarara su comentario, Inclán intentó cambiar de tema y respondió con un evasivo: "No vivo aquí".

La Chupitos arremete contra los comentarios machistas de Rafael Inclán

Como era de esperarse, el video se volvió viral muy rápidamente y varias personas a través de redes sociales señalaron su comentario misógino. Además, varios personajes del ámbito artístico fueron cuestionados sobre su opinión acerca del incidente y una de las voces más fuertes fue la de Liliana Arriaga, mejor conocida como "La Chupitos", una comediante mexicana cuyo personaje caricaturiza a una mujer alcoholizada y desinhibida, con un estilo de humor que frecuentemente aborda temas de crítica social y política.

Aunque "La Chupitos" y Rafael Inclán son amigos de muchos años, la comediante no dudó en mostrar su desaprobación por los comentarios de su colega y en un encuentro con la prensa reaccionó con una mezcla de sorpresa y crítica humorística, en la línea de su característico estilo irreverente. "Pinc** primo, ¿estabas pe**?, ¿te metiste algo? No sabía del chisme, me estoy enterando, pero qué desafortunado comentario", expresó la comediante en tono jocoso, pero dejando clara su postura crítica.

Pese a su amistad con Inclán, "La Chupitos" no titubeó en priorizar la sororidad hacia la presidenta Sheinbaum y la defensa de las mujeres sobre cualquier lazo personal. En su declaración, la comediante hizo hincapié en cómo el humor puede, en ocasiones, cruzar una línea muy delgada que lo separa de la ofensa, especialmente en temas tan delicados como el machismo.

Mientras algunos defienden el humor negro y la sátira como herramientas esenciales para criticar y desafiar el status quo, otros señalan que ciertas bromas, especialmente aquellas que refuerzan estereotipos dañinos, ya no tienen cabida en una sociedad que lucha por la equidad de género y la inclusión.

Fotografía: Instagram/@_lachupitos

A lo mejor para él, no lo hizo en mala fe, pero muy desafortunado para algunos y para él no. No sabría decirte cuál es la línea. Estamos en una época en la que la línea está tan delgada que ya no sabes como lo van a tomar, declaró "La Chupitos".

La respuesta de Claudia Sheinbaum ante los comentarios de Inclán

Este intento de broma sobre la presidenta fue rápidamente viralizado en redes sociales, lo que llevó a una respuesta oficial de parte de Claudia Sheinbaum durante su tercera "mañanera". La presidenta condenó el comentario, calificándolo como un reflejo de la cultura machista que, según ella, todavía está muy presente en el país y es que desde el inicio de su carrera política, Sheinbaum se ha enfrentado a diversas formas de misoginia, por lo que no dudó en responder al "chiste" de Rafael Inclán.

El nombre la presidenta de México es Claudia Sheinbaum [...] Ésta idea de que las mujeres no tenemos capacidad y que siempre tiene que haber un hombre atrás diciéndonos lo que tenemos que hacer es parte de una cultura machista y es algo que así como vamos a seguir hablando e la discriminación y situación social, también vamos a seguir hablando del machismo, porque eso se tiene que desterrar del país, afirmó la presidenta desde Palacio Nacional.

Y aunque éste pueda parecer un intento de broma que ya casi no se ve, en realidad México se ha enfrentado a una sociedad profundamente machista desde hace décadas, pues desde la época del Cine de Ficheras, un género que floreció en las décadas de 1970 y 1980 y que mostró de manera burlesca y sexualizada a las mujeres, hasta las comedias de situación televisivas que perpetúan estereotipos de género, el humor ha jugado un papel en la reproducción de una cultura machista.

La polémica en torno a Rafael Inclán es un recordatorio de que el humor, aunque necesario, también tiene consecuencias, y en una sociedad cada vez más consciente de las desigualdades, esas consecuencias pueden ser profundas y duraderas.

Fotografía: Cuartoscuro.

Rafael Inclán es una de las figuras emblemáticas de este cine, por lo que este tipo de comentarios parecen algo normal para él; sin embargo, en los últimos años, el panorama ha comenzado a cambiar, en gran parte gracias al activismo feminista y al movimiento #MeToo, que también tuvo repercusiones en México. Por ello, cada vez se pueden ver a más mujeres usando la comedia como un medio para desafiar estas normas a través de un humor que expone y critica el machismo.

Sin duda alguna, con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México se seguirán destapando muchos pensamientos machistas y misóginos que aún se tienen arraigados, por lo que es un gran paso para visibilizar las situaciones violentas que viven las mujeres mexicanas todos los días.

