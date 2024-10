Poncho De Nigris es captado sin su anillo de casado, ¿se divorcia de Marcela Mistral?

Poncho De Nigris fue captado sin su anillo de casado y fue su esposa Marcela Mistral quien lo sorprendió sin la joya durante la grabación de su podcast y lo confrontó por lo que todo quedó registrado en video, los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar en redes sociales ya que muchos aseguran que la popular pareja ya no tiene la química de antes.

El fragmento del video compartido por la cuenta de TikTok cuevasadri, muestra como ambos están dialogando tranquilamente y reconocen que si han hablado del divorcio, Poncho De Nigris dice que lo han comentado principalmente en los momentos difíciles sobretodo cuando hay muchas discusiones y una vibra pesada en el hogar.

"Tú puedes ser muy exitoso afuera y te puede ir muy bien en todos los aspectos pero si no tienes paz en tu hogar no tienes paz y para mi el éxito es tener paz interior", confesó Poncho De Nigris.

Poncho De Nigris y su hija Ivanna De Nigris Foto: Instagram iamivanini

"Nosotros tenemos un humor bien diferente", confesó el exintegrante de La Casa de los Famosos y dijo que él es un señor y se está convirtiendo en alguien que no quiere problemas cuando ella lo cuestiona en por qué no trae su anillo pero él dice que no lo traía porque hizo ejercicio. Y le recuerda que perdió el suyo de compromiso al parecer que era muy valioso porque él no tenía casi dinero para comprar uno. Pero la pareja sigue felizmente casado y apoyándose en cada uno de sus proyectos, disfrutando con su familia y los proyectos.

"Pobre de mi Marce ya no se ve feliz", "Marcela tiene resentimiento a Poncho", "ella siempre sacando temas que no vienen al caso, no sostiene platicas", "estos dos tienen el ego muy alto", "ya no se soportan, en cada entrevista se nota", "creo que no funcionan juntos", "Marcela jamás dejaría a Poncho", "qué estrés Marcela", "Marcela estaría mejor sola", se lee en los comentarios del video.

