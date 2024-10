Shawn Mendes habla abiertamente sobre su sexualidad en un concierto: VIDEO

Shawn Mendes compartió las emociones que ha experimentado en la búsqueda de su sexualidad Instagram: @shawnmendes

Durante su más reciente concierto ofrecido en en el Anfiteatro de Red Rocks en el estado de Colorado como parte de su gira "For Friends and Family Only", el famoso cantante canadiense Shawn Mendes decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre su sexualidad, un tema del que mucho se ha especulado desde hace ya algunos años en donde se le ha llegado a cuestionar si es homosexual.

Fue mientras interpretaba "The Mountain", una nueva canción de su próximo álbum que de hecho hace referencia al tema de la orientación sexual, que de manera inesperada se abrió con el público y dio un emotivo discurso sobre cómo se ha sentido durante el proceso para descubrir su sexualidad, explicando que a veces cree saberla y en ocasiones no está seguro.

“La verdad sobre mi vida y mi sexualidad es que, estoy tratando de descubrirla como todo el mundo. A veces no lo sé y otras veces sí”, explicó Shawn Mendes en su concierto.

Shawn Mendes habla del miedo a expresarse por la opinión pública

También habló de lo difícil que puede ser hablar de estos temas en la actualidad debido a la reacción que puede desatar en las personas quienes tienden a juzgar y criticar la sexualidad y la vida de los demás, dejando en claro que él solo quiere ser libre como cualquier ser humano.

“Da mucho miedo porque vivimos en una sociedad que tiene mucho que decir al respecto. Estoy tratando de ser valiente y permitirme ser humano y sentir cosas. Eso es todo lo que quiero decir al respecto por ahora”, declaró el joven intérprete.

Shawn Mendes recibió todo el apoyo de sus fans

Foto: TikTok@connerlately

Ante dichas palabras el público le expresó su apoyo y cariño a través de cientos de aplausos, momento que fue grabado por asistentes al concierto y compartido a través de las redes sociales en donde rápidamente se volvió viral y los cibernautas no dudaron en reconocer la gran valentía de Shawn Mendes al hablar de un tema tan íntimo en público, expresando que era un gran ejemplo para todas aquellas personas que están pasando por una situación similar y tienen miedo de mostrarse como son por miedo al qué dirán.

